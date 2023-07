Nasce la nuova Serie B, la prima giornata: subito Bari-Palermo

Prende vita il nuovo campionato di Serie B con la compilazione del calendario: prima giornata già infuocata con Bari-Palermo

Dopo la Serie A, è il momento di scoprire la nuova Serie B, che partirà il 19 agosto. In questi minuti, si sta svelando il calendario del torneo cadetto.

C’è da segnalare una prima giornata già estremamente interessante. Big match di riferimento Bari-Palermo, pugliesi e siciliani subito a confronto per misurare le proprie ambizioni. La Sampdoria esordirà in casa della Ternana, per la Cremonese ci sarà il Catanzaro in casa mentre lo Spezia partirà a Bolzano contro il Sudtirol. Il Parma terrà a battesimo la FeralpiSalò. Non ha ancora un avversario invece il Modena, in attesa delle decisioni definitive sulla ventesima squadra che prenderà parte al campionato. Le altre sfide in programma per il primo turno saranno Cittadella-Reggiana, Cosenza-Ascoli, Pisa-Lecco e Venezia-Como.