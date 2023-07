Rottura totale con la Juventus: un anno fuori squadra o destinazione Roma

Non rientra nei piani della Juventus, lo ha ribadito anche il Dt Giuntoli: il club bianconero cerca una sistemazione per il separato in casa di Allegri

Leonardo Bonucci è fuori dai piani della Juventus. Mentre McKennie rientra in gruppo e partirà per la tournée negli USA, il capitano rimane ai margini dello scacchiere di Allegri.

Lo status di Bonucci è stato ribadito anche ieri dal nuovo Direttore tecnico Giuntoli: “Ci sono ragazzi che lavorano a parte e sono sul mercato, altri che fanno parte del progetto. Leonardo lo stiamo trattando con altri club, ma non abbiamo trovato nulla al momento che lo soddisfi“, ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione l’ex Ds del Napoli. Bonucci ha mostrato l’intenzione di provare a fare cambiare idea alla Juve e ad Allegri, però a meno di colpi di scena la ‘Vecchia Signora’ non tornerà sui propri passi. Giuntoli e Manna sono quindi a caccia di una soluzione che accontenti il difensore, che negli ultimi giorni ha ricevuto un paio di offerte dalla Turchia.

Calciomercato Juventus, Bonucci aspetta la chiamata di Lazio e Roma

Fenerbahce e Galatasaray hanno sondato il terreno per Bonucci come scrive ‘Tuttosport’, proposte comunque al momento rispedite al mittente dal capitano bianconero.

Il difensore della Nazionale vuole continuare a giocare in Italia per conquistare la convocazione per i prossimi Europei e aspetterebbe una chiamata dalla Capitale. Sarri stima il giocatore, ma finora la Lazio non ha mosso passi concreti per portare Bonucci alla corte del tecnico campano. Nessuna offensiva neanche della Roma, mentre di recente il classe ’87 è stato accostato anche alla Sampdoria dell’ex compagno e allenatore Pirlo. Il rischio per Bonucci senza una sistemazione a lui consona è quello di restare a Torino da fuori rosa e allenarsi per un anno ai margini del gruppo, perdendo così la possibilità di far parte della spedizione del Ct Mancini per Euro 2024.