Svolta Juve, Allegri lo reintegra in squadra: gli scenari futuri

Il calciatore è stato riaccolto in gruppo e potrebbe partire a sorpresa anche in tournée negli Stati Uniti

Dopo essere stato accolto ufficialmente settimana scorsa, quest’oggi Cristiano Giuntoli ha parlato pubblicamente per la prima volta da nuovo dirigente della Juventus, presentandosi in conferenza stampa ai nuovi tifosi. Tanto mercato, ovviamente, al centro dell’incontro che si è tenuto alla presenza di numerosi giornalisti.

Una delle principali notizie rilasciate dal nuovo Football Director bianconero alla domanda posta da Calciomercato.it, riguarda il futuro di un calciatore che – dopo essere rientrato dal prestito in Premier League con il Leeds United – sembrava sul punto di partenza. Il profilo è quello di McKennie che, come spiegato da Giuntoli, “al momento non è fuori dal progetto”. Il centrocampista statunitense, dunque, potrebbe partire inaspettatamente con la squadra verso gli USA per la tournée che avrà inizio il prossimo 21 luglio e che vedrà la squadra bianconera impegnata in amichevoli di grande prestigio internazionale.

Allegri e la dirigenza, di comune accordo, hanno deciso di cambiare lo status di McKennie all’interno della rosa. Se il centrocampista prima di rientrare dalle vacanze veniva considerato un esubero a tutti gli effetti al pari di altri calciatori lasciati fuori rosa come Zakaria, Arthur e Bonucci, da oggi è stato reintegrato al gruppo della prima squadra e, salvo offerte in arrivo da qui a venerdì, dovrebbe partire con la squadra per la tournée estiva.

Calciomercato Juve, come cambia il futuro di McKennie sul mercato

McKennie, che nella giornata di ieri ha svolto i consueti testi atletici presso il J-Medical di ritorno dalle vacanze, quest’oggi si è allenato per la prima volta in gruppo.

Il nuovo status che gli è stato conferito da Allegri e dalla dirigenza non lo toglie chiaramente dal mercato. Anzi, la Juventus continuerà a cercare una nuova sistemazione per lo statunitense, sia durante la tournée americana che una volta rientrata in Italia. A differenza degli altri tre bianconeri (Zakaria, Arthur e Bonucci), però, il centrocampista gode ancora della fiducia da parte dell’allenatore toscano e verrà valutato dal club durante le prossime settimane, cruciali per il suo futuro.