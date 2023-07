La Juventus rimpiazza Vlahovic con due colpi: bocciato Lukaku

L’attaccante belga dialoga da settimane con il club bianconero in attesa di un’offerta che gli consenta di lasciare il Chelsea

Dopo essersi presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi nella giornata di ieri in conferenza stampa, Cristiano Giuntoli ha subito messo in chiaro alcuni dei punti del prossimo mercato della Juventus. Il Football Director bianconero ha iniziato a lavorare a stretto contatto con Massimiliano Allegri per programmare la nuova stagione.

Tra i punti cruciali del mercato juventino c’è senz’altro il futuro di Dusan Vlahovic. Come spiegato da Giuntoli, il club continua a puntare forte sull’attaccante serbo che allo stesso tempo non viene considerato incedibile sul mercato. A fronte di un’offerta da oltre 70 milioni di euro, l’ex Fiorentina potrebbe lasciare la Juventus a titolo definitivo, lasciandosi alle spalle le polemiche che nell’ultima stagione hanno coinvolto il suo rapporto con il tecnico Allegri.

Tra i possibili sostituti del centravanti serbo, nell’ultima settimana si è acceso soprattutto il nome di Romelu Lukaku. L’attaccante di proprietà del Chelsea, mollato definitivamente dall’Inter, non rientra nel progetto dei ‘Blues’ ed è alla ricerca di una nuova esperienza. Dopo aver dialogato proprio con i bianconeri nelle ultime settimane, attende adesso un’azione concreta da parte della Juventus nei suoi confronti.

Calciomercato Juve, scelti i due sostituti di Dusan Vlahovic

Ad ogni modo, l’assalto bianconero a Lukaku non partirà se prima il club non riuscirà a liberarsi di Vlahovic in uscita.

Stando al sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it, però, i tifosi della Juventus preferirebbero altre pedine in avanti qualora il serbo venisse ceduto. Con i circa 70 milioni ricavati dalla possibile partenza di Vlahovic, gli utenti di Twitter preferirebbero reinvestire la somma su due colpi tra centrocampo e attacco. Il primo legato all’ex milanista Franck Kessie e il secondo in avanti con David del Lille.

Solamente un secondo posto per l’ex interista Romelu Lukaku, scelto insieme a Domenico Berardi dal 23,8% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio. Alle loro spalle, invece, Morata e Koopmeiners con il 16,2% e all’ultimo posto Okafor e De Paul con l’8,5%.