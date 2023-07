Buffon, futuro deciso: ecco la decisione del portiere

Buffon ha deciso il suo futuro: atteso l’annuncio del portiere del Parma. Ecco cosa filtra, tutti gli aggiornamenti

A 45 anni, e con la delusione Playoff, per Gigi Buffon è giunto nuovamente il momento di decidere il futuro. Per il campione del mondo nel 2006 sono state ore e giorni di riflessione.

Come anticipato da Calciomercato.it, stavolta sul tavolo c’era anche l’ipotesi ritiro, oltre alla permanenza in Italia e alla tentazione Arabia Saudita. Buffon ha ancora un anno di contratto con il Parma, per questo anche la permanenza in gialloblù per l’ultimo assalto alla Serie A è rimasta tra le opzioni dell’estremo difensore ex Juventus. La decisione sarebbe già arrivata, si attende ora l’annuncio del giocatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, Gianluigi Buffon molto probabilmente annuncerà il ritiro dal calcio giocato. Salvo sorprese o ripensamenti, sarà questa la scelta del portiere che a 45 anni ha deciso di appendere definitivamente i guantoni al chiodo.