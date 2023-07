Tegola pesantissima: UFFICIALE, rottura del tendine

Una notizia improvvisa resa nota dalla società con un comunicato ufficiale di qualche minuto fa

Tegola improvvisa. Ora la dirigenza, già molto attiva sul mercato, dovrà operare al meglio per colmare la grave perdita.

Come riportato in un comunicato ufficiale, il Psg ha perso per infortunio Nuno Mendes. L’esterno portoghese ha subito la rottura del tendine del ginocchio, un infortunio grave che lo terrà forzatamente ai box per un periodo ancora da definire. Il classe 2003, acquistato dallo Sporting Clube de Portugal nell’estate del 2021, si era dimostrato uno dei migliori nella complessa stagione dei parigini, garantendo costanza in presenze e rendimento.

Psg, il comunicato ufficiale che annuncia l’infortunio di Nuno Mendes

Il club parigino, molto attivo sui social e rapido negli aggiornamenti, ha comunicato tramite il bollettino medico la situazione della rosa francese.

Di seguito, la nota ufficiale del Psg:

“Nuno Mendes ha accusato la rottura del tendine articolare del ginocchio destro quest’estate. Resterà in cura per le prossime settimane”.

Un bollettino medico pesante per Luis Enrique, che perde il terzino titolare della sua formazione per la rottura del tendine del ginocchio. L’alternativa principale, poco utilizzata nello scorso campionato, è Juan Bernat, esperto terzino spagnolo. Vedremo come i parigini, che non hanno problemi a spendere cifre considerevoli, penseranno di sostituire il 21enne portoghese.

Leonardo Santini