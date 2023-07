Nuovo attacco Inter: Inzaghi stila la classifica dei preferiti

L’Inter corre ai ripari dopo l’addio all’affare Lukaku: la classifica dei preferiti di Simone Inzaghi per l’attacco

L’Inter puntava molto sul ritorno di Romelu Lukaku per mettere a posto il proprio attacco, dopo l’addio di Dzeko e l’arrivo a parametro zero di Marcus Thuram. Ma i nerazzurri, come noto, hanno cambiato drasticamente obiettivo, dopo l’inserimento in corsa della Juventus. E adesso, il club sta valutando tutte le opzioni.

Nel summit dirigenziale, il tecnico Simone Inzaghi ha spiegato alla società le sue preferenze. In cima alla sua lista, un attaccante che conosce già il campionato di Serie A, come Alvaro Morata. Morata però che è anche nel mirino della Roma, che sta provando ad accelerare. Stuzzicherebbe anche Balogun, che darebbe la possibilità di una variazione sullo spartito tattico con le sue accelerazioni. Quindi, nella graduatoria di gradimento del tecnico, ci sarebbero Beto e Taremi, come profili di centravanti classici e fisicamente strutturati.