Juventus, il mercato si blocca: tutto per ‘colpa’ di Vlahovic

Il mercato della Juventus rischia di arenarsi: al centro il futuro di Dusan Vlahovic

Tra esuberi destinati a partire e possibili nuovi arrivi, il mercato della Juventus sembra però ruotare tutto attorno ad un unico nome, quello di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo resta un nome chiacchieratissimo sul mercato e il suo futuro appare un grosso rebus. La Juventus ha sondato il terreno per Romelu Lukaku, ma un affondo per il belga è impossibile se prima non dovesse partire il serbo. Una cessione che però rischia di farsi complicata per diversi motivi. La squadra per cui si era più parlato di Vlahovic era il Paris Saint-Germain, ma ora sembra che il serbo non rappresenti un obiettivo per i parigini.

Juventus, nessun’offerta per Vlahovic: il serbo rischia di bloccare il mercato

Come infatti riferito da ‘Sky Sport’, il Psg non farà offerte per Vlahovic. Il centravanti bianconero, al momento, non rappresenta una priorità per i parigini.

E oltre che a Parigi, Vlahovic non sembra interessare neppure in quel di Londra. O meglio, l’interesse da parte del Chelsea c’è, ma i ‘Blues’ sembrano essere piuttosto scoraggiati da quelle che sono le richieste bianconere. Come sottolinea il ‘Daily Mail’, Pochettino stima Vlahovic e ha considerato il calciatore come nuovo e possibile innesto del proprio attacco. Le richieste della Juventus e in particolare lo stipendio di Vlahovic sono però ritenuti eccessivi dai londinesi. La Juve avrebbe chiesto, riferiscono dall’Inghilterra, oltre 80 milioni di euro per l’attaccante.

Ecco quindi che il Chelsea, al lavoro per abbassare il monte ingaggi, avrebbe virato su altri obiettivi. In particolare piace Cherki del Lione, sicuramente più sostenibile dal punto di vista dello stipendio. I ‘Blues’ difficilmente quindi formuleranno offerte per il serbo, che in questo modo rischia di bloccare il mercato in entrata della Juventus o per lo meno la situazione che riguarda l’attacco. Senza l’addio di Vlahovic sarebbe infatti impossibile vedere Lukaku in bianconero, così come un ritorno di Morata, anche se in questo caso la Roma è davanti a tutte nella corsa allo spagnolo. A quel punto gli sforzi della proprietà sarebbero concentrati su altri reparti, in particolare il centrocampo. Uno dei primi nomi della lista di Giuntoli è quello di Franck Kessie: la Juventus resta vigile sulla situazione dell’ivoriano, che però per il momento si giocherà le sue carte a Barcellona. Il centrocampista ex Milan partirà infatti per gli Stati Uniti in tournee con la squadra.