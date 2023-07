Juventus, cessione ai rivali: McKennie in prestito ai nerazzurri

La Juventus, che è al lavoro sul campo in questa torrida estate, pensa anche al futuro attraverso il mercato degli ‘esuberi’. Il destino di McKennie può essere ancora in Serie A

Cristiano Giuntoli ha preso in mano la Juventus e si prepara a lasciare la sua forte impronta anche sul mercato del club bianconero. La società piemontese dovrà sviluppare le proprie strategie in entrata passando però anche dalle uscite, con diversi esuberi da piazzare per monetizzare e liberare spazio in rosa.

Qualcosina in questo senso inizia a muoversi con le situazioni legate a Denis Zakaria, Arthur e Weston McKennie che andranno presto risolte. Lo svizzero è nel mirino della Premier League, campionato dove è stato in prestito al Chelsea, e nel quale potrebbe ritornare con il West Ham alla finestra. Per il brasiliano c’è invece la strada che porta alla Fiorentina con la viola che vuole chiudere presto l’affare.

Mirino in Serie A anche per Weston McKennie, che dei tre è certamente quello che ha reso di più nel corso dell’ultima annata: prima sei mesi alla Juventus conditi anche da tre gol, e poi il prestito infelice al Leeds che non ha prodotto i risultati sperati.

Calciomercato Juventus, McKennie in prestito in Serie A: spunta l’Atalanta

Al netto delle possibilità di essere un jolly della mediana, il futuro di McKennie si prospetta lontano dalla Juventus, con i colori nerazzurri che potrebbero andarsi ad incrociare con le stelle e strisce dello statunitense.

Ancora un possibile prestito nel destino dell’americano ex Schalke, che non ha mai convinto del tutto Massimiliano Allegri. Ora per McKennie si vocifera che ci possa essere l’interessamento da parte dell’Atalanta con Gasperini che avrebbe messo gli occhi su di lui potenziando così la mediana con un calciatore duttile e capace di agire in diverse zone del campo.

Per i nerazzurri potrebbe quindi trattarsi di un prestito nell’ottica di rilanciare l’americano in Serie A, dove complessivamente non ha fatto male, pur senza la continuità che la Juventus avrebbe sperato. In totale in bianconero McKennie ha collezionato 96 presenze con 13 gol e 5 assist.