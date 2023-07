Juve, Giuntoli conferma Allegri: “È il più talentuoso di tutti”

Giuntoli è atterrato definitivamente sul pianeta Juventus. Quest’oggi, poco dopo l’ora di pranzo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo football director della società bianconera

Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro con i giornalisti all’Allianz Stadium, dalle prospettive future al mercato. Ultimo, ma non per importanza, anche Massimiliano Allegri.

“E’ il più talentuoso di tutti”. Una sentenza a favore di mister Massimiliano Allegri, quella di Cristiano Giuntoli. Per far tacere le malelingue che vedevano in contrasto l’arrivo del nuovo direttore con quello della permanenza dell’attuale allenatore.

Cristiano Giuntoli, che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti accorsi numerosi a Torino per incontrarlo, ha rafforzato il legame con lo stesso allenatore. Suo corregionale, tra l’altro. Il nuovo dirigente ha speso parole di elogio verso la guida tecnica di Allegri, per ciò che concerne la passata stagione: “L’anno scorso è stato un anno molto difficile: un uomo del suo profilo e della sua caratura è stato l’ideale per gestire un momento così complicato”.

Juve, sostenibilità e giovani: per Giuntoli, Allegri è l’allenatore giusto

Il football director Giuntoli parla del rapporto con l’allenatore, confermando stima professionale verso Allegri e negando richieste particolari da parte dell’allenatore.

Il percorso di sostenibilità e oculatezza verso i bilanci della Juventus passa anche dalla valorizzazione dei prodotti del vivaio. Cosa che l’anno scorso nella Juventus ha funzionato, come sottolineato da Giuntoli: “Max crede in questa squadra, secondo lui ha grandi margini di miglioramento. L’anno scorso son stati lanciati anche alcuni giovani under 23 e Allegri è la persona giusta per portare avanti questo percorso”.

Incalzato dai giornalisti sulle potenziali richieste dell’allenatore in chiave mercato, Giuntoli – che si fa portavoce di tutta la squadra di mercato bianconera – assicura: “Allegri non mi ha chiesto nessun giocatore, è convinto della rosa che ha: con lui c’è un dialogo quotidiano”.

Il football director sottolinea più volte la necessità di trovare un equilibrio tra conti e competitività, con l’obiettivo di essere una società virtuosa: “All’inizio sarà un ostacolo, poi diventerà un vantaggio”. In tal senso, la presenza di Allegri alla guida dello staff tecnico è giudicata quale valore aggiunto per la Juventus: “Siamo convinti che lui sia in grado di portare avanti un progetto di grande qualità. E per questo ci vogliono talento, mentalità e disciplina e lui è… il più talentuoso di tutti”. Spente sul nascere, dunque, tutte le voci che parlavano di una “guerra interna” alla Juventus, che vedevano una dicotomia insanabile tra l’arrivo dell’ex ds del Napoli e l’attuale (e futuro) allenatore della Juventus.