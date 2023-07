Bufera Inter, il capo ultrà: “Lukaku piccolo uomo. Cuadrado non si comporti da pagliaccio”

Dal caso Lukaku all’arrivo dell’ex Juventus Juan Cuadrado: parla il capo ultrà dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Oggi la Curva Nord ha diffuso parole al veleno nei confronti di Romelu Lukaku, definendolo traditore e non solo. Per il momento, però, l’unico ‘tradimento’ è quello di Cuadrado che passa dalla Juventus all’Inter.

Marco Ferdico, capo tifoso della curva nerazzurra, si è espresso così ai microfoni di TVPLAY_CMIT: “Cuadrado all’Inter è la prova che nel calcio moderno non ci sono più bandiere o valori. Nel prendiamo atto, noi non possiamo andare da Zhang a dire di non comprarlo. Abbiamo espresso il nostro dissenso, perché Cuadrado si è comportato in un modo che a noi non piace. La società ci ha garantito che potremo fare due chiacchiere con lui. All’Inter si deve comportare da uomo e non da pagliaccio, le scenette che ha fatto finora alla Juve non sono tollerate”.

Ferdico è poi tornato anche sul caso Lukaku: “Lukaku si è comportato come un piccolo uomo, che poi è quello che è. Non ti puoi rimangiare quello che hai detto. Per noi è un capitolo chiuso, rinnovo i complimenti alla società per come si è comportata”.