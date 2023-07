“Addio, infame”: la Curva Nord ‘saluta’ Lukaku

Il caso Lukaku continua a tenere banco. Il futuro del belga è ancora da definire e la tifoseria dell’Inter non ha preso bene gli sviluppi dei giorni scorsi

Il destino di Romelu Lukaku rappresenta una delle tematiche più calde del momento: dalla rottura delle trattative con l’Inter al flirt con la Juventus fino ai soldi arabi che restano sullo sfondo.

Il gigante belga sembrava poter ottenere una riconferma a Milano fino ad una manciata di giorni fa, prima però che l’Inter chiudesse ogni tipo di trattativa col calciatore e col Chelsea visto il flirt con i rivali della Juventus. Una situazione quella relativa ad un eventuale futuro di Big Rom in bianconero che ha scosso soprattutto le tifoserie.

Da quella juventina, divisa su un eventuale arrivo a Torino di Lukaku, a quella interista, unita contro le scelte del belga che fanno discutere parecchio.

Inter, la Curva Nord lancia un messaggio a Lukaku: “Chi ti ha tradito tornerà a farlo”

La voce della tifoseria meneghina arriva direttamente dall’account Instagram ufficiale ‘Curva Nord Milano – CN69′ che con una storia ha lanciato un lungo messaggio di dissenso a Lukaku.

Nella storia si legge: “Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto ma perché ciò rientra nella sua indole. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita. Ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini. E tu non lo sei”.

Ecco lo screenshot della storia Instagram della Curva Nord interista: