Sirene arabe per il Napoli: mossa a sorpresa su Kvaratskhelia

Dopo la grande stagione che lo ha portato alla ribalta, l’esterno georgiano è entrato comprensibilmente nel mirino dei top club

Grazie alla superlativa stagione che ha riportato al club uno scudetto a 33 anni di distanza, il Napoli è riuscito a mettere in vetrina anche i propri migliori talenti. Una crescita che ha messo in evidenza il grande lavoro di scouting del club azzurro negli ultimi anni, capace di saper scovare e valorizzare calciatori del calibro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Nonostante i numerosi club stregati dalle loro qualità, l’obiettivo primario del Napoli è quello di blindare i suoi due gioielli più puri anche per la nuova stagione che vedrà in panchina Rudi Garcia. Il tecnico francese, scelto dal presidente De Laurentiis come erede di Luciano Spalletti in panchina, ha già dovuto rinunciare alla leadership difensiva di un calciatore di grande affidabilità come Kim, in procinto di passare ufficialmente al Bayern Monaco.

Se su Osimhen è già stata fissata una valutazione ‘monstre’ da oltre 180 milioni di euro, il valore di Kvaratskhelia potrebbe raggiungere i circa 100 milioni. A lanciare l’allarme sull’esterno georgiano, pochi giorni fa è stata una notizia proveniente dall’Arabia Saudita secondo la quale il fondo Pif – proprietario del Newcastle – avrebbe programmato un assalto all’attaccante del Napoli da circa 95 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo.

Calciomercato Napoli, smentite su Kvaratskhelia: il Newcastle si tira indietro

Una mossa prevedibile, considerato lo strapotere economico del Newcastle che in questa sessione ha già ‘scippato’ al campionato italiano Sandro Tonali per oltre 70 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, nonostante la grande disponibilità finanziaria, sembra che sino a questo momento il Newcastle non abbia invece pianificato alcun assalto nei confronti di Kvaratskhelia. L’interesse per il georgiano rimane molto forte da parte degli inglesi che lo considerano un obiettivo di primissima fascia, ma allo stesso tempo non si registra la volontà da parte del club ad avviare una trattativa ritenuta fin troppo complicata con il Napoli. Salvo offerte da capogiro, l’astro azzurro continuerà ad infiammare il Maradona almeno per un’altra stagione.