Vlahovic ‘inguaia’ Lukaku: Juve pronta a tutto

In mezzo alla tempesta mediatica su Lukaku, Dusan Vlahovic si allena alla Continassa e non è esclusa la sua permanenza: la Juve medita

Sono giorni che la questione Romelu Lukaku si è presa prepotentemente tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi (e non solo) italiani, ma in tutto questo che succede con Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo si allena con grande dedizione alla Continassa e la Juventus sarebbe pronta a tutto.

L’elemento cardine affinché tutta l’operazione Lukaku-Juventus possa andare in porto è la cessione di Dusan Vlahovic. Diversi sono i club interessati, con il Paris Saint-Germain in primissima linea, ma le tempistiche potrebbero non coincidere con quelle necessarie per accontentare il Chelsea per il belga. Ecco, quindi, che la situazione di Lukaku si complicherebbe notevolmente: l’ormai ex Inter dovrebbe trovare una soluzione alternativa, accettando i soldi arabi o accasandosi in un altro club. Se non dovesse arrivare l’offerta giusta, inoltre, la Juve sarebbe anche disposta a trattenere Vlahovic o attendere addirittura le ultime settimane di mercato: tutti gli scenari che inguaiano Lukaku.

Lukaku sedotto e abbandonato: la Juve può cambiare strategia con Vlahovic

La Juventus non ha fretta, può calibrare le prossime mosse con estrema attenzione e valutare tutte le opzioni che ha sul tavolo: la manovra di avvicinamento a Lukaku, intanto, ha prodotto la rottura definitiva tra l’Inter e il belga.

Oltre a non essere scontata la cessione di Dusan Vlahovic, che avverrebbe solo qualora dovesse arrivare un’offerta da 75/80 milioni di euro complessivi, questa potrebbe anche realizzarsi ad agosto inoltrato. Uno scenario che, quindi, escluderebbe quasi totalmente la possibilità di raggiungere Romelu Lukaku. Anche in quest’ultimo caso, però, Giuntoli e Manna si farebbero trovare pronti.

Se l’attaccante serbo dovesse partire in pieno agosto, la Juventus sarebbe pronta a virare su obiettivi differenti rispetto a Lukaku. Giocatori come Jonathan David, profilo molto gradito da Giuntoli, En-Nesyri e anche Gianluca Scamacca. Attenzione, quindi, a quello che potrebbe succedere a Big-Rom per quella che potrebbe anche essere stata una grande manovra di disturbo della Juve al mercato dell’Inter. La rivalità tra le due società e, anche, tra diversi membri dei rispettivi staff negli ultimi anni si è inasprita ulteriormente.