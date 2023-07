Musah, il Milan cerca l’affondo decisivo: nuovo rilancio in vista

Il Milan vuole Musah, a breve un nuovo incontro in cui il Milan cercherà l’affondo decisivo per lo statunitense del Valencia

Una delle telenovele di questo calciomercato estivo è sicuramente quella tra Yunus Musah e il Milan. Le parti sembrano vicine ma non si arriva mai alla chiusura, anzi, negli ultimi giorni c’era stato un allontanamento da parte del club spagnolo.

Si vogliono ma non si prendono. Basta questo per riassumere quello che è stata finora la storia tra Yunus Musah e il Milan. Il centrocampista del Valencia, autore di una stagione importante in Liga, è il prescelto da Stefano Pioli per colmare il vuoto lasciato dalle partenze di Brahim Diaz e Sandro Tonali. Statunitense classe 2002, rappresenterebbe il profilo perfetto per età e ruolo nello scacchiere ideale di Stefano Pioli. L’ostacolo principale è il costo del cartellino, piuttosto alto, motivato dal fatto che il Valencia non vorrebbe privarsi di uno dei migliori calciatori dello scorso campionato. Il Milan, che ha già da tempo l’accordo con il giocatore, prepara un nuovo incontro con la dirigenza spagnola per concludere l’acquisto.

Musah, lunedi l’incontro per cercare l’affondo finale

Nonostante le difficoltà legate al prezzo del calciatore, il Milan non molla e ha fretta di chiudere. Come riporta Sportmediaset, lunedì ci sarà l’incontro per tentare di definire l’affare.

Nonostante la società spagnola avesse accettato la prima offerta da 13 milioni +4 di bonus, le richieste sono aumentate, con il Milan che dovrà mettere una cifra maggiore sul piatto. I rossoneri tuttavia vogliono completare l’operazione al più presto, e spera già da domani di regalare a Stefano Pioli un altro elemento del suo nuovo Milan. Dopo Pulisic, Loftus Cheek e Reijnders, il Diavolo vuole mettere la quarta.