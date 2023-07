L’annuncio che gela il Milan: futuro stravolto a centrocampo

Il mercato dei club milanesi è entrato già in una fase calda. Un nome dalla Spagna sembra avere però già deciso il proprio futuro: annuncio categorico

Milan e Inter hanno già mosso alcun pedine importanti in questo primo scorcio di mercato estivo. I nerazzurri, tra le altre cose, dopo aver vinto il derby per Thuram hanno portato a casa anche Frattesi per la mediana.

Reparto quello di centrocampo su cui è focalizzato anche il Milan dopo l’addio di Tonali ed al netto dell’innesto già messo a referto di Loftus-Cheek. Servirà dell’altro per la mediana di Pioli a caccia di forza fisica, qualità e dinamismo. In questo senso era stato accostato anche il nome di Yunus Musah, talento mancino del Valencia che era stato accostato ad alcuni club italiani già dopo il Mondiale.

Il nome dello statunitense, in passato avvicinato anche all’Inter, è ancora in auge in ottica Milan, al netto degli ostacoli che chiaramente non mancano. Il valore del calciatore è indubbiamente interessante e già nell’ultima annata valenciana ha dimostrato una buona continuità di rendimento oltre che un potenziale intrigante dal punto di vista della crescita.

Calciomercato Milan, Musah categorico sul suo futuro al Valencia

Musah resta quindi un nome che stuzzica il mercato anche italiano col Milan, anche se bisognerà fare i conti con alcuni ostacoli. Oltre alle richieste del Valencia spuntano anche le ultime dichiarazioni dello stesso calciatore classe 2002.

Il centrocampista statunitense e Giorgi Mamardashvili sono i calciatori indicati dal Valencia per fare cassa quest’estate, ma Musah, di rientro alla di Ruben Baraja ha assicurato la volontà della restare.

Il ‘Mundo Deportivo’ ha riportato alcune parole eloquenti da parte del 21enne americano: “Sono qui e sono felice di essere qui”. Questa la rassicurazione corredata da un sorriso prima di entrare in clinica per sottoporsi alle visite mediche. Successivamente i giornalisti presenti gli hanno anche chiesto della sua volontà di restare a Valencia e convinto ha risposto: “Si, si, si”.

Al netto delle parole di rito il club valenciano potrebbe fare comunque cassa con una cessione di Musah.