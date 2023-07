Lukaku ha tradito l’Inter: “Shock mai visto, come Figo al Real”

La vicenda Lukaku ha scosso l’Inter e il mercato italiano: un grande ex nerazzurro non perdona il centravanti belga

Fa discutere la telenovela Lukaku all’Inter. E non potrebbe essere altrimenti dopo l’incredibile epilogo finale, con i nerazzurri che hanno mollato il belga una volta scoperto delle trattative tra il giocatore e la rivale Juventus.

Un atteggiamento che ha lasciato a bocca aperte tifosi e addetti ai lavori, tra cui un ex campione interista come Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale non va per il sottile su Lukaku: “Uno shock mai visto, forse come Figo dal Barcellona al Real Madrid. Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro: dunque la delusione è forte. Per quello che aveva detto, e in un’intervista molto sentita: ‘Mai alla Juve’ – le parole di Zenga in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ – E per quanto fatto da Marotta e Ausilio. Mi metto nei loro panni: giorni e giorni di trattative per scoprire che intanto Lukaku o chi per lui aveva parlato con il Milan e la Juve, oltre a sapere dal Chelsea che c’è un’offerta della Juve”.

Calciomercato Inter, Zenga dimentica Lukaku: “Capitolo chiuso”

Zenga prosegue sul comportamento di Lukaku: “Solo tempo perso. Si chiama mercato, per carità, ma perché non dirlo prima? C’era bisogno di sparire, di non rispondere neanche ai compagni? Io le persone le ho sempre guardate negli occhi e non sono mai scappato. Non bastava, il giorno dopo la fine del campionato, dire: ‘E’ stato bello, ma vado altrove’? Magari l’avrebbero anche ringraziato e amici come prima”.

Infine, Zenga sposa la linea tenuta dall’Inter: “Amen, capitolo chiuso. All’Inter sono passati tanti campioni e la società è andata avanti lo stesso. Resta solo una domanda: non dove vai, ma perché te ne vai? Per tre milioni in più all’anno? Avrà avuto paura che l’Inter non riuscisse a trovare un accordo con il Chelsea. Ma questo Lukaku non lo ha spiegato. E non so se lo farà mai. Di sicuro non potrà mai più entrare a San Siro e sentire amore, come io e chi ha voluto davvero bene all’Inter possiamo fare ancora oggi. E ci perde solo lui“.