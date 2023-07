Lukaku ci ricasca nella notte: “Mai alla Juve”. Ma è giallo

“Mai alla Juve”: una dichiarazione che perseguiterà Romelu Lukaku nei prossimi mesi e che adesso è oggetto di un vero e proprio giallo

“Io alla Juventus o al Milan? Mai”. Quel “mai” ripetuto cinque volte, nel corso della famosa intervista rilasciata a Sky quando vestiva la maglia del Chelsea, che ha fatto palpitare i tifosi dell’Inter e che era stato il preludio del suo ritorno in estate. Adesso, si è ribaltato il mondo.

Il tema più caldo degli ultimi giorni, infatti, è il futuro dell’attaccante belga e la possibilità concreta che si trasferisca a Torino alla corte di Massimiliano Allegri. Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, poi, viene rivelato un contatto tra Big Rom e un esponente della curva nord dell’Inter. Un dialogo all’interno del quale Lukaku avrebbe ribadito che, anche qualora non sarebbe ritornato in nerazzurro, non sarebbe mai andato alla Juventus. Un secondo giuramento, dopo quello della sopracitata intervista, ma che avrebbe aperto un vero e proprio giallo: la smentita.

Lukaku ribadisce: “Mai alla Juve” | Ma la Curva Nord smentisce tutto

Nella giornata di ieri l’Inter ha comunicato al Chelsea e all’entourage di Romelu Lukaku la decisione di interrompere qualsiasi trattativa per riportare l’attaccante belga a Milano, come vi abbiamo raccontato anche sulle pagine di Calciomercato.it.

Il nuovo giuramento riportato dalla Rosea, però, non trova riscontri all’interno della Curva Nord del club meneghino. Anzi, Marco Ferdico, uno dei capi-ultras della Curva Nord, ha smentito totalmente l’esistenza di questa comunicazione con Lukaku e l’ha definita una “fake news”. Insomma, Big Rom oltre a non aver più risposto a compagni e dirigenti dell’Inter non ha avuto nessun contatto nemmeno con i tifosi.

La possibilità di vedere Romelu Lukaku con la maglia della Juventus, in tutto questo, si fa sempre più concreta. Certo, servirà la cessione di Dusan Vlahovic, con il Paris Saint-Germain sempre più intenzionato ad affondare il colpo e poi il belga raggiungerà Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sogna di lavorare con Lukaku da molti anni e in questa sessione di mercato potrebbe essere accontentato.