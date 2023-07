Lukaku bocciato, scelta fatta: “Bisogna tenere Vlahovic”

L’intreccio Lukaku-Vlahovic orchestrato dalla Juventus non trova consensi: pareri a favore dell’attaccante serbo

E’ cambiato tutto nel giro di pochissimo, il calciomercato ci ha da sempre abituato a ribaltoni improvvisi ma quello che si è verificato negli ultimi giorni ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Dal ritorno all’Inter che sembrava cosa fatta, al possibile passaggio alla Juventus per Lukaku, con Vlahovic sempre più vicino all’addio ai bianconeri. E relative polemiche, ovviamente.

L’inserimento dei bianconeri sul belga ha inevitabilmente lasciato strascichi. L’Inter, furiosa, ha comunicato al Chelsea di aver abbandonato la trattativa per Lukaku, come raccontato dalla nostra redazione. Mentre la Roc Nation ha smentito le voci di una rottura con l’attaccante. E nel frattempo, la Juventus viaggia spedita, o almeno ci prova, per regalare ad Allegri il suo nuovo centravanti. Per farlo, naturalmente, si passerà dall’addio di quello attuale, che era già sul mercato e che adesso potrebbe passare al Psg.

Juventus, quasi un plebiscito per la conferma di Vlahovic: “E’ meglio di Lukaku”

Una scelta chiara, quella compiuta dalla Juventus, a quanto pare, ma che non trova consensi unanimi, anzi. Nell’ambiente, non sono pochi i mugugni, per una operazione che non convince affatto, dal punto di vista economico e tecnico.

Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio su Twitter, ha chiesto ai propri utenti se la strategia juventina fosse quella corretta. Ebbene, il verdetto è stato largamente favorevole a Vlahovic, reputato migliore di Lukaku nel ruolo di centravanti della Juventus, opzione votata dal 54,3% dei partecipanti al sondaggio. Un altro 21,2% ha votato per il no a prescindere a Lukaku. Soltanto il 12,5% si è espresso favorevolmente a una cessione da 80 milioni al Psg di Vlahovic, e solo il 12% compirebbe questa operazione per fare uno sgarbo all’Inter.