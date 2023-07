Rottura Lukaku-Roc Nation: annuncio dell’agenzia

Dopo la decisione definitiva dell’Inter di tirarsi indietro dalla trattativa, si complica il rapporto tra Lukaku e la Roc Nation: l’annuncio

Il protagonista assoluto delle ultime giornate è solamente uno: Romelu Lukaku. Il colpo di scena degli ultimi giorni, con i nerazzurri che non riuscivano più a mettersi in contatto con l’entourage del giocatore dopo aver trovato un principio di accordo col Chelsea, ha fatto scoprire tutti gli altarini e ha fatto saltare il banco. Big Rom sta trattando con la Juventus.

Una notizia che ha dell’incredibile se si prova a tornare a qualche mese fa, quando l’attaccante belga ammutoliva l’Allianz Stadium dopo aver trasformato un rigore in semifinale di Coppa Italia. Uno ribaltone assoluto se si riascoltano le parole di Romelu della scorsa stagione e quel “mai” ripetuto in maniera ossessiva, come tamburi battenti in una danza africana. Ora anche il rapporto tra il calciatore e la Roc Nation, agenzia che ne cura l’immagine da anni, sembra essersi compromesso. In giornata è arrivato anche l’annuncio.

Annuncio di Roc Nation su Lukaku: “Basta con le fake news”

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, silenzi e storie social, è proprio Roc Nation a mettere un freno a tutte le notizie che circolano su Romelu Lukaku.

Sul proprio profilo Instragram, Michael Yormark – presidente dell’area sport di Roc Nation – ha pubblicato una storia a commento di tutto quello che sta succedendo: “Le Fake News e le notizie irresponsabili devono cessare. Focus sui fatti e sulla verità”. Da giorni, infatti, si parla di una possibile rottura tra l’agenzia e Romelu Lukaku. Una notizia che non è ancora stata smentita del tutto, ma che il presidente dell’area sport ha voluto allontanare per il momento. Sicuramente c’è del malumore per quanto successo, con l’avvocato Ledure che ha gestito le negoziazioni con la Juventus senza informare Roc Nation, che invece trattava con l’Inter.