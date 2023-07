Decisione presa: Juve-Lukaku in rampa di lancio

Dopo l’uscita di scena dell’Inter, la Juventus resta di fatto l’unico club in corsa per il cartellino del centravanti belga. Le ultime dall’Inghilterra

Nuova puntata della telenovela Lukaku. Stando al ‘Telegraph’ al belga è stato concesso un ulteriore giorno per l’arrivo al Cobham Training Ground. Domani il classe ’93 di Anversa dovrebbe iniziare ad allenarsi centro sportivo dei ‘Blues’, ma la notizia è che non verrà convocato per la tournée negli Stati Uniti. Lukaku era e resterà fuori dai piani del club di Todd Boehly.

Con l’uscita di scena dell’Inter, dopo che i nerazzurri sono venuti a conoscenza del suo flirt (per non dire accordo) con la Juventus, sono proprio i bianconeri gli unici in corsa per il cartellino di Lukaku. A meno di una apertura del centravanti alla pista saudita, fin qui respinta. Il trentenne è solito cambiare spesso idea, quindi da lui ci si può aspettare davvero di tutto. Chiedere all’Inter, ad Ausilio e Marotta che, dopo averlo definitivamente mollato pur avendo l’accordo col Chelsea, hanno riattivato i contatti per Balogun dell’Arsenal, con Morata e Taremi a rappresentare le soluzioni alternative.

Lukaku è già il passato, ma potrebbe/dovrebbe essere il futuro della Juventus. Giuntoli vuole chiudere Vlahovic al Psg, per poi regalare ‘Big Rom’ (circa 40 milioni al Chelsea) a Massimiliano Allegri.