Accordo con Vlahovic, ma il Psg vuole lo sconto: tre contropartite per la Juve

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano da Torino, il ricco club francese è pronto ad investire su di lui

Giorni movimentati in casa Juventus. A tenere banco è la questione attaccante, tema centrale che scandisce e scandirà forse ancora per un po’ l’estate dei tifosi bianconeri.

Il rebus è ancora lontano dalla sua soluzione, e al momento nessun calciatore della Vecchia Signora sembra intoccabile. Da Federico Chiesa, ammaliato dalle sirene inglesi di Newcastle e Liverpool, a Dusan Vlahovic, corteggiato da tanti top club europei. E se soltanto Arek Milik e Moise Kean sembrano sicuri di un posto in rosa, resta da capire come si comporrà l’attacco della Juventus da qui al 31 agosto. L’attaccante serbo, arrivato nel gennaio del 2022 per 70 milioni + bonus dalla Fiorentina, non ha rispettato le importanti aspettative che c’erano su di lui. 23 gol nelle due annate in maglia bianconera, numeri in calo rispetto alle cifre record che aveva fatto registrare con la viola. La dirigenza, assieme all’occhio attento di Massimiliano Allegri, riflette. Il calciomercato è ancora lungo e tanti lo prenderebbero volentieri nella propria squadra.

Vlahovic, il Psg vuole fare sul serio

Tra le squadre interessate al forte attaccante serbo spicca il Paris Saint-Germain. Il club francese, secondo quanto riporta ‘footmercato.net’, avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore sulla base di 11 milioni lordi a stagione per cinque anni.

Fondamentale in questo senso sarebbe anche la preferenza del nuovo allenatore Luis Henrique per Vlahovic come sostituto del possibile partente Kylian Mbappe. I parigini vorrebbero portare dunque una nuova stella sotto la torre Eiffel, e sono alla ricerca di un accordo con la Juventus. La richiesta bianconera di 80 milioni potrebbe essere abbassata grazie ad alcune contropartite gradite ai bianconeri, tra cui Ekitike, Draxler e Soler. La concorrenza tuttavia non molla, con Tottenham e Bayern sempre sulle tracce del numero 9 allenato da Massimiliano Allegri. La situazione è in continuo aggiornamento, anche e soprattutto dopo l’evoluzione della telenovela Romelu Lukaku, in orbita Juve. I botti del calciomercato sono pronti ad esplodere.