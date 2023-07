Infortunio serio, UFFICIALE: cambia il mercato dell’Inter

Incubo infortunio, l’annuncio ufficiale arriva dal tecnico: il mercato dell’Inter potrebbe subire stravolgimenti

Sono ore di fermento per il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro sta lavorando su più fronti: dalla cessione di Onana alla questione Lukaku.

E se da un lato i nerazzurri si sono ufficialmente tirati fuori dalla corsa al belga, chiudendo le porte ad un ritorno, dall’altro si sta ragionando su chi potrà essere il nuovo numero uno a disposizione di Simone Inzaghi. Vi abbiamo raccontato come l’accordo tra Inter e Manchester United sia ormai sempre più prossimo alla chiusura. Con la cessione in Inghilterra di Andre Onana e l’addio di Samir Handanovic, i nerazzurri dovranno quindi necessariamente acquistare un primo ed un secondo portiere. Uno dei nomi più caldi, in quest’ottica, sembra quello di Yann Sommer, con il nazionale svizzero che sarebbe già stato bloccato.

Inter, Sommer può complicarsi: Neuer non è ancora guarito

L’affare Sommer potrebbe però subire un clamoroso colpo di scena. Il capitano della Svizzera potrebbe infatti essere tolto dal mercato.

Sommer è arrivato a gennaio visti i problemi fisici di Manuel Neuer e il portiere tedesco ancora non si sarebbe ripreso a pieno. Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha annunciato infatti che Neuer non prenderà parte alla tournee della squadra. Il nazionale tedesco ha ancora bisogno di tempo per riprendersi. Così Tuchel: “Manuel non viaggerà con noi in Asia per la tournée. Si unirà alla squadra più avanti. Ha bisogno ancora del suo tempo per recuperare”. Un segnale importante quindi, anche in ottica Inter.

L’infortunio di Neuer potrebbe complicare quindi i piani nerazzurri. Se le condizioni di salute dell’estremo difensore non dovessero migliorare, appare improbabile che il Bayern decida di cedere il portiere svizzero. A quel punto i nerazzurri sarebbero costretti a virare su un altro portiere da regalare a Simone Inzaghi.