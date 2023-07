Il Chelsea ha fretta: sprint per lo scambio Lukaku-Vlahovic

Il Chelsea rimbalza ancora l’Inter e vuole risolvere la questione Lukaku al più presto: prende forza l’ipotesi scambio con Vlahovic

L’Inter vuole Romelu Lukaku e Lukaku vuole l’Inter. Tutto sembra semplice, ma manca l’assenso degli altri protagonisti della vicenda: il Chelsea. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il club londinese non ha accettato nemmeno l’ultima offerta dei nerazzurri e vuole trovare una soluzione al più presto.

L’attaccante belga è l’obiettivo primario di Simone Inzaghi per l’attacco e la dirigenza meneghina vorrebbe riuscire a soddisfare il proprio allenatore. Anche il giocatore non sta aprendo a nessun’altra possibilità, ma il tempo scorre e il Chelsea preme. È in questo contesto che inizia a prendere nuova forza la pista Juventus, con lo scambio di stelle con Dusan Vlahovic: la situazione.

Scambio Vlahovic-Lukaku: ora il Chelsea ha fretta di chiudere

Nel calciomercato, come nella vita, bisogna riuscire a trovare un equilibrio. Un punto di incontro tra le esigenze e le volontà di tutte le parti in causa, ecco perché lo scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic non può ancora essere depennato dallo scenario delle possibilità.

Il Chelsea considera il belga totalmente fuori dal progetto tecnico, ma ha bisogno di almeno 45 milioni dalla sua partenza per non iscrivere a bilancio una pesante minusvalenza. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, lo scambio con la Juventus potrebbe rivelarsi salvifico per il club londinese e, senza un ulteriore rialzo da parte dell’Inter, potrebbe anche diventare la soluzione più gradita da Pochettino.

L’attaccante serbo a Torino si trova in una posizione scomoda, reduce da una stagione deludente, non ha maturato un grande feeling con Massimiliano Allegri e un cambio di maglia potrebbe anche essere di giovamento. Il Chelsea, a sua volta, risolverebbe la questione Lukaku e consegnerebbe al tecnico argentino un attaccante di grande prospettiva. Al momento, in ogni caso, l’Inter non è spaventata da questo scenario perché rimane forte della volontà totale e totalizzante di Big-Rom. Lukaku vuole tornare a vestire il nerazzurro anche nella prossima stagione, ma il tempo passa e in questo caso non è il miglior alleato dei nerazzurri.