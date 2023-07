Agente Caprile: “Napoli? Troppo caos attorno ad Elia! Ecco qual è la verità” | ESCLUSIVO

Dopo un’ottima stagione al Bari, Elia Caprile è diventato oggetto dei desideri dei club di Serie A, con il Napoli in prima linea: parla l’agente del portiere.

Elia Caprile si è contraddistinto alla sua prima stagione in Serie B. L’estremo difensore del Bari, società di proprietà della famiglia De Laurentiis, è stato uno dei migliori nel suo ruolo e ha sfiorato anche la promozione in Serie A.

Quindici clean sheet in oltre 40 presenze. Tante belle parate, anche importanti, e convocazione in Nazionale Under21 per disputare gli Europei con gli Azzurrini. Le sue performance nella serie cadetta hanno attirato l’attenzione della stessa famiglia De Laurentiis, che stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, vorrebbe puntarci per i prossimi anni.

Nelle ultime ore si sarebbero fatti passi avanti sul ritorno di Gollini come vice Meret. Il club azzurro acquisterebbe il portiere dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Tuttavia, c’è la concreta possibilità che il Napoli prelevi dal Bari anche Elia Caprile, per girarlo in prestito all’Empoli, al momento senza titolare perché Vicario ha firmato con il Tottenham.

L’agente dell’estremo difensore biancorosso, però, frena e parla ai nostri microfoni: ecco cosa c’è dietro l’interesse del Napoli nei confronti di Caprile.

Calciomercato Napoli, la verità sull’affare Caprile: “Rumors di mercato normali per lui”

Graziano Battistini, procuratore di Elia Caprile, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it per cercare di fare chiarezza sul futuro del suo giovane assistito. Alla domanda sull’interesse del Napoli, l’agente ha provato a sviare l’argomento (senza smentire del tutto): “Dico la verità, si sta parlando davvero troppo, c’è troppo caos attorno al suo nome. Le voci del Napoli, le voci di qua e di là… sono rumors normali per un ragazzo che ha fatto così bene nella passata stagione. Poi si vedrà cosa succederà…Se si aspettava quest’interesse del Napoli? Non glie l’ho chiesto”.

Nel frattempo, Battistini conferma che Caprile è in vacanza e non pensa troppo al suo futuro: “Si sta rilassando e ricaricando dopo una stagione importante“. E’ chiaro che appena tornerà dal meritato periodo di relax, Elia tornerà ad essere un nome caldo dell’estate. Il suo futuro, è proprio il caso di dirlo, è tutto nelle sue mani. E De Laurentiis non ha intenzione di farsi sfuggire un talento così importante da sotto al naso.

Cragno, flop al Monza: il suo agente fa chiarezza

Nel corso della chiacchierata, il procuratore ha risposto anche ad una domanda rapida sul futuro di Alessio Cragno, altro portiere della sua scuderia. L’estremo difensore classe 1994 non è riuscito a togliere il posto a Di Gregorio al Monza, trascorrendo tutta la stagione praticamente in panchina.

Ora, per lui, si prospetta un nuovo trasferimento. E Battistini annuncia: “Cragno merita un ruolo da protagonista in Serie A”.