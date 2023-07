Salta tutto per debiti, UFFICIALE: acquisti cancellati

Duro colpo in arrivo in Arabia Saudita dopo i numerosi investimenti che hanno visto protagonista il club in questa sessione

Brusca frenata in Arabia Saudita in seguito all’ultimo annuncio ufficiale diffuso dalla Fifa. Confermate dunque le indiscrezioni circolate nelle scorse ore circa il possibile blocco del calciomercato per una delle grandi regine di quest’ultima finestra, l’Al-Nassr. Il club saudita, oltre ad incassare lo stop alle operazioni in entrata, potrebbe rinunciare anche agli acquisti già definiti nelle scorse settimane.

E’ questo ad esempio il caso di Marcelo Brozovic, passato ufficialmente alla formazione araba per un affare da 18 milioni di euro con l’Inter dopo una trattativa infinita con i nerazzurri. Una telenovela che sembrava essersi conclusa con il passaggio del centrocampista croato annunciato da entrambi i club, ma che clamorosamente potrebbe riaprirsi con un nuovo e inaspettato capitolo.

Ad riferire la notizia, ai microfoni di ‘Adnkronos’, è stato un portavoce della Fifa, il quale ha ribadito il blocco momentaneo per la squadra in cui dallo scorso gennaio milita Cristiano Ronaldo: “Al club Al-Nassr è attualmente impedito di registrare nuovi giocatori a causa di debiti insoluti“. Il riferimento va ai 390.000 sterline che il club saudita dovrebbe ancora riconoscere al Leicester nell’ambito del trasferimento dell’attaccante nigeriano Ahmed Musa.

Una volta corrisposta la somma, come precisato dal portavoce, “i relativi divieti saranno revocati immediatamente dopo la conferma, da parte dei creditori interessati, della liquidazione dei debiti”. L’Al-Nassr, oltre al blocco del mercato, al momento non potrà dunque registrare nemmeno gli ultimi acquisti, tra cui quello di Marcelo Brozovic dall’Inter.