Clamoroso Brozovic: rischia di saltare il trasferimento in Arabia Saudita, tutto in discussione

Dopo aver lasciato l’Inter, il futuro di Marcelo Brozovic appare nebuloso: clamoroso quanto sta accadendo in queste ore al centrocampista croato

Il futuro di Marcelo Brozovic è tutto in discussione, nonostante la recente cessione dall’Inter all’Al Nassr per 18 milioni di euro versati nelle casse del club nerazzurro.

E se non iniziasse l’avventura di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr? Dopo l’accordo, arrivato al termine di una lunga trattativa, il giocatore è atterrato in Arabia Saudita ma ora il suo futuro rischia di essere lontano dalla Saudi League. Una vera e propria bomba di mercato quella rilanciata da Mundo Deportivo che riaccende le speranze del Barcellona di ingaggiare il centrocampista originario di Zagabria.

Il suo acquisto è costato 18 milioni di euro all’Al Nassr che lo ha strappato all’Inter, ma anche alla concorrenza del Barcellona che pure aveva messo il giocatore nel mirino. Ora, però, rischia di concretizzarsi uno scenario che avrebbe del clamoroso: la sanzione che la FIFA ha comminato al club saudita potrebbe interrompere l’avventura di Brozo in Arabia Saudita. La sanzione, infatti, vieta all’Al-Nassr di acquistare nuovi calciatori per via dei debiti contratti con il Leicester, ma la situazione del giocatore croato è in bilico.

Brozovic rischia di non poter giocare con l’Al-Nassr: il caso

In soldoni, in questo momento Marcelo Brozovic non potrebbe giocare nella squadra in cui milita anche Cristiano Rolando, nonostante la firma con l’Al-Nassr sia arrivata prima della sanzione della FIFA.

La società araba potrebbe risolvere il problema pagando la somma che il Leicester deve percepire. In tal caso, Brozovic otterrebbe il definitivo trasferimento internazionale. In caso contrario, per il giocatore croato potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista Barcellona dato che non potrebbe giocare col suo nuovo club. Uno scenario davvero paradossale, dato che l’Al-Nassr si ritroverebbe a non poter schierare un calciatore pagato “appena” 18 milioni di euro.