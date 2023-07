Allegri incontra Giuntoli, deciso il futuro di Bonucci: la scelta del tecnico

Continua a tener banco il “caso” Bonucci in casa Juventus: da decifrare il futuro dell’esperto difensore con il contratto in scadenza

Quella che sta per iniziare quasi sicuramente sarà l’ultima stagione di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus: il giocatore potrebbe rivedere il suo ingaggio pur di restare in bianconero.

Resta tutto da decifrare il futuro di Leonardo Bonucci alla Juventus. Legato ai bianconeri da altri undici mesi di contratto, il giocatore ex Milan ha compiuto 36 anni lo scorso maggio e da tempo sembra essere finito ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

#Allegri ha detto a #Giuntoli che preferisce tenersi #Rugani anziché #Bonucci, al quale anche il club ha comunicato di nn rientrare più nei piani

Dubbi sull’ “ingaggio a scendere”: il giocatore sarebbe disposto ad abbassarselo pur di restare, ma continuerebbe a prenderne 6.5 — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) July 13, 2023

Dopo settimane di attesa, ora la strada sembra delinearsi: nelle scorse ore, infatti, ci sarebbe stato un confronto in merito tra Massimiliano Allegri e il nuovo uovo mercato del club bianconero, Cristiano Giuntoli. Un incontro nel corso del quale l’allenatore toscano avrebbe spiegato di preferire la permanenza di Daniele Rugani a quella di Leonardo Bonucci come anticipato dal giornalista Marcello Chirico.

Calciomercato Juventus, Allegri “taglia” Bonucci

Anche il club avrebbe comunicato a Leonardo Bonucci di non far più parte del progetto tecnico in vista della prossima stagione. Resta da capire, dunque, cosa ne sarà di Bonucci in orbita Juventus.

Dubbi legati anche all’ingaggio che il giocatore potrebbe ridursi pur di restare alla Juventus. Il giocatore, infatti, sarebbe disposto ad una riduzione dello stipendio percepito, ma continuerebbe a percepire 6.5 milioni di euro a stagione. Un altro elemento che potrebbe spingere il club a lasciare Bonucci ai margini del progetto, magari con la speranza di riuscire a cederlo in questa sessione estiva di calciomercato.