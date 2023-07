Non solo la Juve e Allegri: Bonucci scaricato da un’altra big di Serie A

Leonardo Bonucci non rientra nei piani della Juventus e del tecnico Allegri per la prossima stagione. Il capitano bianconero potrebbe lasciare la Continassa già questa estate

Leonardo Bonucci non è più una pedina indispensabile per la Juventus e già lo si era intuito nella scorsa stagione, costellata da diversi problemi fisici per il capitano bianconero.

L’esperto difensore non assicura più le necessarie garanzie a Massimiliano Allegri e alla società della Continassa, finendo praticamente in fondo nelle scelte del pacchetto arretrato della ‘Vecchia Signora’. Bonucci partirebbe in sostanza dietro tutti nelle gerarchie di Allegri, da qui la possibilità di un addio anticipato alla Juventus in questa sessione estiva del mercato. L’anno scorso è scattato il rinnovo automatico fino al giugno 2024 per l’ex Inter, Milan e Bari e il nuovo responsabile dell’area tecnica Giuntoli vorrebbe tagliare un ingaggio pesante per giocatore non più centrale nel progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, tra Sampdoria e Lazio: la nuova squadra di Bonucci

Bonucci ha uno stipendio da 6,5 milioni netti a stagione, che all’anno pesa oltre 12 milioni di euro lordi nelle casse della Juve.

Giuntoli e la dirigenza piemontese stanno perciò provando a piazzare il 36enne difensore, che cerca una sistemazione dove poter giocare con continuità per strappare la convocazione al prossimo Europeo con la Nazionale del Ct Mancini. La soluzione più gradita sarebbe il Newcastle in Premier League, mentre anche la MLS americana e la ricchissima Arabia Saudita tentano il capitano bianconero. Inoltre nelle ultime ore è spuntata anche l’idea Sampdoria, dove Bonucci riabbraccerebbe il suo ex compagno e allenatore Andrea Pirlo, nuovo tecnico dei blucerchiati nel campionato cadetto. Infine il centrale classe ’87 si sarebbe proposto senza però esito alla Lazio: il sodalizio del patron Lotito avrebbe infatti respinto la ‘candidatura’ di Bonucci per la difesa di Maurizio Sarri.