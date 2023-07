Juve senza pace, 120 milioni: anche lui in Arabia Saudita. E la Roma esulta

Per la Juventus è pronto il secondo ‘addio’ con direzione Arabia Saudita: l’offerta è altissima, va via con la clausola

L’Arabia Saudita non ha intenzione di fermarsi. Il divieto di registrare nuovi acquisti imposto dalla Fifa all’Al Nassr non cambierà assolutamente il trend di questi giorni, anche perché di società pronte a ricoprire d’oro i calciatori europei ce ne sono parecchi.

Lo stiamo vedendo ovviamente con Milinkovic-Savic, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore dell‘Al Hilal, ma anche con Piotr Zielinski che ha ricevuto l’offerta dell’Al Ahli da 12 milioni a stagione per tre anni. Nelle scorse settimane c’era stato un tentativo anche per Romelu Lukaku, poi Paulo Dybala, poi in queste ore si è parlato anche di una proposta addirittura per Domenico Berardi e Mario Rui. L’Italiano che però in questo momento starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di trasferirsi in Saudi Pro League è Nicolò Zaniolo. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nei giorni scorsi sarebbero partiti i colloqui con l‘Al Hilal, con tanto di apertura del giocatore almeno a discuterne. Anche perché le cifre in ballo sono ovviamente astronomiche: la prima bozza di offerta di ingaggio va tra i 20 e i 30 milioni di euro a stagione.

Zaniolo, tentazione araba: 120 milioni dall’Al Hilal e anche la Roma spera

Più o meno gli stessi di Milinkovic-Savic, che Zaniolo potrebbe ritrovarsi incredibilmente come compagno di squadra dopo i derby a Roma. L’attaccante del Galatasaray ci sta pensando, non è ancora totalmente convinto ma i 120 milioni (30 per quattro anni) lo allettano e non poco. Se la cifra fosse confermata sarebbe difficile rifiutare. L’Al Hilal pagherebbe invece la clausola da 35 milioni che lega il giocatore ai turchi.

Diventa una scelta di vita e sportiva per Zaniolo, che rinuncerebbe a 24 anni a giocare la Champions League uscendo anche dai radar della Juventus. Che in una recente intervista aveva confermato essere la sua squadra del cuore. Per i bianconeri è uno degli obiettivi principali in attacco, ma non senza la cessione di Federico Chiesa che al momento sembra abbastanza complicata. I sondaggi in Premier non hanno portato per ora a offerte o mosse concrete. A questo punto la partita si gioca tra l’offerta ufficiale dell’Al Hilal e le riflessioni di Zaniolo sulla propria vita e la propria carriera. La Juve resta in attesa, ma anche la Roma che fa il tifo per una cessione immediata. I giallorossi infatti conservano una percentuale sulla rivendita del calciatore che se partisse per i 35 milioni della clausola incasserebbe circa 4 milioni di euro. A questo punto Manna e Giuntoli dovrebbero guardare altrove per rinforzare la fascia destra, come Luiz Henrique del Betis. Dopo Milinkovic-Savic, sarebbe un altro grande obiettivo della Juve che va in Arabia.