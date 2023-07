Vertice Giuntoli-Allegri: hanno scelto il dopo Pogba

Rimane in bilico il futuro alla Juventus di Paul Pogba: sfumata la pista Milinkovic, Giuntoli e Allegri studiano il profilo ideale se il francese dovesse lasciare Torino

Per il momento Paul Pogba non apre all’Arabia Saudita, a differenza di Milinkovic-Savic pronto a lasciare l’Italia per firmare un faraonico triennale da 25 milioni di euro all’anno con l’Al-Hilal.

Dopo il blitz di Gedda il ‘Polpo’ francese riflette sulla ricchissima offerta saudita da 100 milioni fino al 2026, anche se per il momento ha fatto sapere alla Juventus e alle persone a lui vicine di voler continuare l’avventura sotto la Mole. Le cose però potrebbero cambiare nei prossimi giorni, con i dirigenti sauditi che proseguiranno nel corteggiamento all’ex Manchester United. La Juve non vuole farsi trovare impreparata e studia le alternative se Pogba dovesse lasciare in anticipo Torino: sfumato Milinkovic, da sempre in cima alla lista dei desideri di Allegri, l’obiettivo principale della dirigenza bianconera diventa Koopmeiners dall’Atalanta e ambito anche dal Napoli.

Calciomercato Juventus, sale Koopmeiners ma non solo: la lista con l’addio di Pogba

Trattativa però non facile per il nuovo Dt Giuntoli, che ieri al ritorno di Allegri per il raduno della ‘Vecchia Signora’ ha avuto modo di incrociare per la prima volta il tecnico toscano e pianificare nelle stanze della Continassa le prossime mosse sul mercato.

L’Atalanta chiede 35-40 milioni di euro per Koopmeners, gioiello che la ‘Dea’ non ha necessità di cedere questa estate e ricercato anche dalle big di Premier League. Il mancino olandese non è l’unico nella lista di Giuntoli che studia anche i profili di Veiga del Delta Vigo e Kamada, quest’ultimo messo al momento in standby dal Milan. Sempre in Italia di recente è stato sondato Samardzic dell’Udinese, che piace anche alle altre grandi di Serie A e ha un prezzo stimato intorno 20 milioni. Da non scartare infine un ritorno di fiamma per Kessie e De Paul: l’ex Milan e l’argentino non hanno spazio rispettivamente al Barcellona e all’Atletico Madrid, con la Juventus che potrebbe sfruttare l’occasione per riportarli in Italia.

Tutto dipenderò però da Paul Pogba, che presto prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. La ‘Vecchia Signora’ risparmierebbe un ingaggio pesante da 8 milioni netti fino al 2026 e chiederebbe un indennizzo (circa dieci milioni di euro) ai club sauditi per la cessione del nazionale francese.