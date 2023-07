Inter, duello con la Juventus da 40 milioni: annuncio UFFICIALE

Diversi i tavoli su cui lavorano Marotta e Ausilio per il mercato dell’Inter: dal Portogallo potrebbe arrivare un innesto per il centrocampo

In attesa di ufficializzare l’ingaggio di Bisseck in difesa e dopo aver piazzato il colpo Frattesi, l’Inter lavora ad altre trattative: per il prossimo colpo potrebbero servire 40 milioni di euro.

Sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per i prossimi colpi di mercato dell’Inter. Tra questi c’è sicuramente quello di Otavio, trequartista portoghese di origini brasiliane in forza al Porto il cui nome è stato accostato anche al Napoli. Lo scorso 22 febbraio ha affrontato l’Inter nel match d’andata degli ottavi di Champions League, facendosi espellere nel finale di partita per somma di ammonizioni.

Il club nerazzurro sarebbe fortemente interessato al giocatore classe ’95 che nella scorsa stagione ha giocato 44 partite tra campionato portoghese e coppe, totalizzando 7 gol e 13 assist. Un interesse confermato da Israel Oliveira, agente del centrocampista del Porto, il quale in una intervista rilasciata alla redazione de L’Interista ha spiegato che “un club di Serie A sta raccogliendo i fondi necessari per pagare i 40 milioni richiesti dal Porto”.

Calciomercato Inter, conferme su Otavio: ma c’è anche la Juventus

Inter e non solo: i nerazzurri, infatti, non sarebbero l’unico club interessato al centrocampista offensivo di origini brasiliane arrivato in Europa nel 2014.

“Credo che la Juventus si aggiungerà alla corsa per averlo” ha ribadito l’agente Israel Oliveira, allargando il ventaglio delle squadre italiane che potrebbero fare un pensierino al trequartista classe ’95. Sarebbe di quaranta milioni di euro, dunque, la richiesta del Porto per far partire l’ex Internacional dopo l’investimento di poco più di 2 milioni fatto nel 2014 per portarlo in Portogallo dal Brasile. Ora il suo valore è decisamente aumentato e l’Inter potrebbe muoversi concretamente al fine di cercare di portare in Italia il giocatore nativo di João Pessoa.