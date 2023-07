L’Inter sfida l’Arabia: offerta in extremis per un big

Il club nerazzurro si mobilita anche per regalare a Simone Inzaghi un altro acquisto strategico

Quando tutti i riflettori di casa Inter sono rivolti verso i due nomi che prenderanno il posto tra i pali di André Onana e Samir Handanovic, in realtà c’è chi in Viale della Liberazione si sta muovendo senza far troppo rumore su altri profili richiesti da Inzaghi per completare la rosa della nuova stagione.

In particolare, come raccontato nelle ultime settimane, una posizione che l’Inter potrebbe rimpiazzare riguarda quella occupata da Robin Gosens. L’esterno tedesco ha trovato davvero poco spazio nel corso dell’ultima stagione, complice l’esplosione per certi versi inaspettata di Federico Dimarco nel ruolo di laterale sinistro. L’ex Atalanta ha di recente attirato l’attenzione di numerosi club, dall’Union Berlino al Wolfsburg in Bundesliga per arrivare anche al sondaggio espresso dal Bournemouth.

La sua eventuale partenza, che nelle casse del club nerazzurro dovrebbe fruttare circa 18 milioni di euro, verrebbe ovviamente rimpiazzata da un sostituto di alto livello. Tra i nomi valutati in entrata dall’Inter, oltre a quello di Carlos Augusto del Monza, sembra non essere del tutto tramontata la pista che porta ad un vecchio obiettivo di Marotta e Ausilio. Stiamo parlando di Jordi Alba, terzino spagnolo ex Barcellona libero sul mercato dopo la rescissione del contratto.

Calciomercato Inter, nuova offerta per Jordi Alba

L’ex blaugrana ha infatti rescisso ufficialmente l’accordo che lo legava al Barcellona lo scorso maggio, diventando appetibile sul mercato degli svincolati.

Stando a quanto riportato dal diario ‘AS’, oltre all’Inter Miami degli amici Messi e Busquets, sulle sue tracce vi sarebbero altri quattro club. Tra questi, Jordi Alba avrebbe già ricevuto due importanti offerte economiche dall’Arabia Saudita e l’interesse nei suoi confronti da parte di Inter e Benfica. Il calciatore non ha ancora fatto sapere quella che sarà la sua scelta definitiva. Del resto, come dimostrato dagli ultimi impegni in Nazionale, l’ex terzino del Barcellona viene considerato ancora un uomo chiave dalla Spagna di Luis de la Fuente e un eventuale addio dai livelli del calcio europeo potrebbe anticipare anche la fine della sua esperienza con la ‘Roja’.