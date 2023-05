Addio UFFICIALE al Barcellona: c’è il via libera per l’Inter

Il calciatore ha detto addio al club blaugrana: non è da escludere adesso un suo approdo in Serie A

Dopo undici anni dice addio al Barcellona. Proprio nel pomeriggio è arrivato l’annuncio ufficiale del calciatore, che è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Stiamo parlando di Jordi Alba, che dopo Gerard Piqué e Sergio Busquets, lascia il club blaugrana. Chiaramente, come per gli altri casi, è quasi esclusivamente, una questione di soldi. Il Barcellona ha bisogno di abbassare il monte-ingaggi e l’esplosione del giovane Alejandro Balde ha certamente facilitato l’operazione di separazione.

Jordi Alba, in questa stagione, conclusa con la conquista de La Liga, ha dimostrato di poter continuare a giocare ancora ai massimi livelli e l’intenzione è proprio questa. Il terzino non ha ancora deciso dove proseguire la propria avventura: il 34enne, in Spagna, piace tanto all’Atletico Madrid, ma non è da escludere un suo approdo in Italia.

Calciomercato: Alba idea per Inter e Juve

Alba in passato è stato accostato con insistenza all’Inter. Simone Inzaghi sulla fascia mancina, nel frattempo, ha valorizzato al massimo Dimarco.

L’italiano è diventato un titolarissimo inamovibile, ma l’alternativa Gosens ha faticato ad esprimersi ai massimi livelli. Quello ammirato a San Siro non è certo il tedesco visto con la maglia dell’Atalanta. Un suo addio non può essere escluso, soprattutto se dovesse arrivare una buona offerta dalla Bundesliga. Un’eventuale partenza di Gosens aprirebbe, chiaramente, le porte ad un sostituto e Jordi Alba potrebbe tornare di moda.

Attenzione, però, anche alla Juventus, che in estate potrebbe fare i conti con una vera e propria rivoluzione. Sono tanti i giocatori pronti a partire: i bianconeri punteranno sicuramente sui tanti giovani che si sono messi in mostra in questa complicata stagione, ma servono anche giocatori d’esperienza e Jordi Alba lo è certamente.