Non solo Milinkovic, un altro big della Serie A in Arabia Saudita: trattativa avanzata

Oltre a Milinkovic-Savic, l’Arabia Saudita punta un altro dei giocatori più importanti del nostro campionato

L’Arabia Saudita continua ad abbattersi sulla Serie A e ora sembra ci siano i centrocampisti nel mirino. In questi giorni, anzi in queste ore, vi abbiamo raccontato per primi l’accelerata dell’Al Hilal per Sergej Milinkovic-Savic con tanto di sfogo da parte del presidente Lotito. Il patron biancoceleste ha ammesso il desiderio e la richiesta del serbo di andare via dalla Lazio e scegliere i soldi arabi. Poi le immagini di Paul Pogba e le indiscrezioni su una possibile offerta dell’Al Ittihad.

In queste ore un altro club saudita sarebbe piombato su un altro gioiello del nostro campionato. Si tratta di Piotr Zielinski, finito nell’orbita dell’Al-Ahly. Come riporta ‘365 Scores Arabic’ la squadra di Jeddah starebbe trattando con il polacco per ingaggiarlo subito. Campione d’Italia col Napoli, idolatrato dai tifosi azzurri anche con i murales in città, Zielinski è in scadenza 2024 e per lui si è parlato di addio, poi di rinnovo e ora di nuovo di cessione. Prima la Juventus, come addirittura potenziale parte dell’accordo per liberare Giuntoli, e poi la Lazio come sostituto proprio di Milinkovic-Savic.

Secondo il portale arabo la trattativa tra Zielinski e l’Al-Ahly sarebbe addirittura in stato avanzato con il giocatore che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Saudi Pro League. Il club arabo sta cercando l’accordo definitivo con il polacco sul contratto, poi presenterà un’offerta ufficiale al Napoli. Sul centrocampista classe ’94 c’è appunto l’interesse della Lazio, con Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri. Ma sulla strada dei biancocelesti ora c’è di nuovo la ricca Arabia Saudita.