“Mi ha pregato”: addio alla Lazio, Lotito ‘scarica’ tutto su Milinkovic

Il presidente biancoceleste sul trasferimento in Arabia Saudita del centrocampista serbo: “Ha chiesto di andar via. Lì si va solo per soldi”

Milinkovic-Savic sta per trasferirsi in Arabia Saudita. L’Al-Hilal ha trovato un accordo con la Lazio sui 42/43 milioni di euro e un’intesa di massima col serbo sulla base di un contratto da 25 milioni di euro a stagione.

Parliamo di due proposte, per il club e per il calciatore nel mirino della Juventus, davvero irrifiutabili. “Il calciatore ha chiesto di andar via visto che è da 8 anni alla Lazio – ha dichiarato il Lotito a ‘Tag24’ scaricando tutte le responsabilità del divorzio sulla mezz’ala serba, già in mattina convintasi a traslocare in Arabia come svelato da Calciomercato.it – Questa offerta vale molto di più per lui che per no. Questione di stimoli? In Arabia gli stimoli sono i soldi. Mi ha telefonato pregandomi di farlo andare in Arabia“, ha concluso il presidente biancoceleste.