Milan al bivio: Pioli costretto a scegliere tra bomber ed esterno

Le ultime sul calciomercato rossonero: Furlani e Moncada sono a lavoro per cercare altri calciatori per rinforzare l’organico di Pioli

Sono giorni caldi per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si stanno muovendo con decisione sul mercato e dopo aver ufficializzato Romero, Loftus-Cheek e Sportiello, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, hanno messo le mani su Christian Pulisic.

Per l’americano è tutto fatto e lo si attende in Italia per le visite mediche prima della firma sul contratto. Ora il Milan ha accelerato per Reijnders per provare a chiudere l’affare nei prossimi giorni. Il calciomercato rossonero, però, andrà avanti: i colpi da mettere a segno sono diversi, con Pioli che si aspetta almeno un altro centrocampista, un esterno e ovviamente una punta che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic.

Tra i nomi in cima alla lista per il ruolo di centravanti continua ad essere Alvaro Morata. Il Milan lo segue da tempo, ma lo spagnolo piace anche in Arabia Saudita. I costi dell’operazione non sono certo bassi e questo potrebbe spingere i rossoneri a guardare altrove. Nelle ultime ore, così, è ritornato di moda il nome di Mehdi Taremi del Porto. Il calciatore iraniano ha caratteristiche che piacciono a Pioli e il Milan ci sta pensando seriamente. Ma c’è un problema, il 30enne di Bushehr è extracomunitario. Il Milan, come è noto, ha già occupato uno slot, con l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek. Ne resta un altro, con l’addio di un non comunitario in rosa, che verosimilmente sarà il portiere Vasquez.

Calciomercato Milan, problema extracomunitario: Taremi esclude Chukwueze

Un eventuale acquisto di Taremi, dunque, chiuderebbe le porte a tutti quei calciatori extracomunitari. Il pensiero dei tifosi, chiaramente, va Chukwueze, nigeriano e sogno dei sostenitori del Milan.

L’esterno ha una valutazione importante sui 35 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno e i rossoneri, al momento, non sono disposti a soddisfare le richieste del Villarreal, ma la trattativa non è stata di certo accantonata. Non è un caso, infatti, che Kamada, per il quale era stato trovato un accordo da tre milioni di euro netti a stagione per 4 anni, è stato messo in standby. Nei prossimi giorni così capiremo chi sarà il prossimo extracomunitario dopo Ruben Loftus-Cheek.