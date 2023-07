Un altro colpo dopo Pulisic: il Milan chiude per il centrocampista | CM.IT

Le ultime sul giocatore, pronto a diventare rossonero. Furlani e Moncada sono a lavoro per mettere a segno altri colpi

Avevamo preannunciato una settimana calda per il Milan e così è stato. I rossoneri, dopo aver messo le mani su Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek, ha ufficializzato Luka Romero e chiuso per Christian Pulisic, come scritto su Calciomercato.it.

Il grande colpo è proprio l’americano, che Pioli potrà utilizzare sia come esterno che come trequartista. Al Chelsea andrà una cifra di circa 20 milioni di euro con i bonus. Ormai si attende solo il suo sbarco a Milano, per le visite mediche e la firma sul contratto che lo porterà a guadagnare sui quattro milioni di euro netti a stagione più bonus.

Ma il Milan non può fermarsi a Pulisic e una volta chiusa la trattativa per l’americano ha intensificato i contatti co l’AZ Alkmaar per riuscire a chiudere il prima possibile l’affare Reijnders. La distanza tra i due club è davvero minima e serve un ulteriore sforzo da parte dei rossoneri per la fumata bianca. Come appreso da Calciomercato.it, l’obiettivo del Milan – e le possibilità sono davvero concrete – è quello di avere il centrocampista entro l’inizio della prossima settimana. I telefoni di Casa Milan, quindi, saranno davvero bollenti anche in questo weekend.

Calciomercato Milan, non solo Reijnders: i rossoneri vogliono un altro centrocampista

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non possono concedersi giorni di riposo, perché le operazioni da chiudere sono ancora tante.

Il Milan ha bisogno ancora di un altro esterno e di un centrocampista, oltre che chiaramente di una punta. Per quanto riguarda la mediana, è ancora vivo l’interesse per Musah, ma c’è distanza con il Valencia, che ha voglia di monetizzare e attende offerte dalla Premier League. L’americano ha detto sì al Milan, ma bisognerà aspettare per capire se la trattativa potrà davvero decollare.

Esclusa la possibilità di mettere le mai su Samardzic, per il quale al momento non c’è alcuna trattativa, potrebbero salire le quotazioni di Dominguez del Bologna, offerto ai rossoneri. L’argentino 25enne ha un contratto in scadenza nel 2024, fra meno di un anno e i Felsinei non sono intenzionati a perderlo a zero. Ecco perché può rivelarsi un buon affare a costi contenuti