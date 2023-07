Agnelli, è UFFICIALE: nuova sanzione per l’ex presidente bianconero

Continuano i problemi per Andrea Agnelli; l’ex presidente bianconero, infatti, ha ricevuto una nuova sanzione

La Juventus, nella scorsa stagione, ha avuto diverse problematiche non solo di campo dove i ragazzi di Allegri hanno faticato a raggiungere gli obiettivi prefissati tra campionato e percorso nelle coppe. Le difficoltà ci sono state anche a livello extra calcistico con la penalizzazione che ha, inevitabilmente, influenzato il cammino nello scorso massimo campionato.

Tutto, però, era iniziato con le dimissioni dell’intero CDA; un gesto che faceva presagire le difficoltà che, da li a breve, sarebbero sorte per tutto il mondo bianconero in una stagione da mettersi alle spalle il prima possibile. La Juventus ha voltato pagina cambiando da un punto di vista societario ma i problemi per la vecchia dirigenza continuano.

In particolare modo continuano i problemi per Andrea Agnelli; l’ex presidente bianconero, infatti, è stato sanzionato con un’inibizione di ben sedici mesi a cui bisogna aggiungere l’ammenda di sessanta mila euro. Sanzioni arrivate per via del procedimento sulla manovra stipendi, i rapporti con gli altri club e con gli agenti; possiamo dire come, per l’ex presidente bianconeri, non possa esserci ancora tranquillità.