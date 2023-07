La Juventus ‘taglia’ a centrocampo: due cessioni in una | CM.IT

Non solo mercato in entrata: la Juventus lavora anche alle uscite per far posto ai nuovi innesti. Possibile doppia cessione da parte dei bianconeri

L’attenzione della Juventus è rivolta all’arrivo di un attaccante, con Romelu Lukaku tra gli obiettivi principali della Vecchia Signora. Occhi però anche alle cessioni a cui il club sta lavorando in queste ore.

Dopo aver riconfermato Rabiot, la Juventus lavora al restyling del centrocampo in vista della prossima stagione. Un’opera di rinnovamento che passerà non solo per gli acquisti, ma anche e soprattutto per le uscite di calciatori in esubero come Arthur, McKennie e Zakaria. Ci sono poi i giovani, alcuni dei quali potrebbero non trovare spazio nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Tra questi c’è sicuramente Fabio Miretti, tra gli under che Allegri ha lanciato in prima squadra, facendogli giocare 47 partite tra campionato e coppe, con tanto di 6 apparizioni in Champions League. Un giocatore giovane e di prospettiva, ma che il prossimo anno potrebbe faticare a trovar spazio. Ecco perché la Juventus lo ha messo in uscita e sulle sue tracce si sono messe diverse squadre, in primis la Salernitana di Paulo Sousa. Il tecnico lusitano vorrebbe a tutti i costi il centrocampista classe 2003 per sostituire Vilhena, rientrato all’Espanyol e ora passato al Panathinaikos.

Calciomercato Juventus: Miretti e non solo alla Salernitana

L’operazione potrebbe concretizzarsi già in settimana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per Miretti. La Salernitana ha proposto anche l’obbligo, ma bisognerà trovare l’intesa tra le parti.

Ma non è finita qui: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nell’affare potrebbe rientrare anche Filippo Ranocchia, rientrato dal prestito al Monza e a caccia di una nuova squadra (ha altri tre anni di contratto con la Juventus).

Una trattativa che potrebbe andare in porto, anche in virtù dei buoni rapporto tra le due società che già lo scorso gennaio trovarono l’accordo per il passaggio a titolo temporaneo in Campania di Nicolussi Caviglia, ora rientrato a Torino.