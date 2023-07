Lukaku ha detto sì alla Juventus: 69 milioni per mettere l’Inter KO

L’Inter non è da sola nella corsa a Romelu Lukaku: oltre alle faraoniche richieste dall’Arabia Saudita, anche la Juventus del nuovo Ds Giuntoli è in pressing sul centravanti belga

Intrigo Romelu Lukaku. L’Inter spinge per il ritorno ad Appiano Gentile di ‘Big Rom’ e nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con l’avvocato Ledure per avviare i negoziati con il Chelsea.

I ‘Blues’ hanno chiuso al rinnovo del prestito e al massimo aprirebbero all’obbligo di riscatto fissato il prossimo anno. Il Chelsea vuole incassare una cifra consistente della cessione di Lukaku, non inferiore ai 40 milioni di euro. Al momento l’Inter formulerebbe un’offerta tra prestito oneroso e riscatto da 35 milioni, cercando di accelerare già all’inizio della prossima settimana per consegnare il belga a Simone Inzaghi già all’inizio del ritiro precampionato ad Appiano Gentile. Proposta che potrebbe essere rimandata al mittente dai londinesi, che spingerebbero Lukaku verso la ricchissima Arabia Saudita o alla Juventus in un ipotetico scambio con Dusan Vlahovic, quest’ultimo sempre in bilico nello scacchiere di Allegri.

Calciomercato Juventus, Giuntoli in pressing su Lukaku: intreccio con Vlahovic

I bianconeri del nuovo Football Officer Giuntoli sono infatti interessati al centravanti classe ’93 e starebbero valutando un possibile approdo sotto la Mole proprio per sostituire il serbo ex Fiorentina.

Vlahovic resta una delle prime scelte del Chelsea e la Juve lo valuta almeno 70 milioni di euro. I bianconeri potrebbero perciò accontentare i ‘Blues’ sul prezzo di Lukaku e valutarlo 45 milioni, superando così l’Inter e pareggiando l’offerta dall’Arabia Saudita. Il nazionale belga è un profilo apprezzato da Giuntoli e anche lo stesso ‘Big Rom’ avrebbe detto sì alla Juventus come riporta il ‘Corriere dello Sport’. La dirigenza della Continassa avrebbe messo sul piatto delle trattative un triennale fino al 2026 per Lukaku, offrendogli un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. Il 30enne centravanti era stato sondato già a giugno dai bianconeri e adesso con l’ufficialità di Giuntoli la pista si è nuovamente scaldata.