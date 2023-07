Il bomber verso la Premier: doppio ko alla Juve

Un intreccio di attaccanti tra Juventus, Atalanta e Manchester United: i bianconeri rischiano di vedere sfumare ben due obiettivi

Due obiettivi per l’attacco della Juventus rischiano di sfumare in un colpo solo: tutta “colpa” di un possibile affare tra Atalanta e Manchester United.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic e mentre si è fatto un tentativo per Romelu Lukaku, la Juventus ha messo nel mirino anche altri profili per il reparto avanzato. Tra i vari nomi accostati al club bianconero ci sono Rasmus Højlund dell’Atalanta e Mason Greenwood del Manchester United. Classe 2003 il primo, 2001 il secondo, potrebbero finire al centro di una trattativa di mercato che però non vede coinvolta la Juventus.

Rasmus Højlund, nove gol e quattro assist al suo primo campionato in Serie A, è uno degli obiettivi anche del Manchester United. Un obiettivo assai più abbordabile rispetto a Victor Osimhen e Harry Kane. I Red Devils sarebbero sul punto di offrire 46 milioni di euro dopo che l’Atalanta ha rifiutato la prima proposta da 35 milioni. La sensazione è che la dirigenza della Dea possa chiedere ancora di più e c’è chi parla di una richiesta da 100 milioni di euro per l’attaccante danese, da qualcuno paragonato a Erling Haaland.

Calciomercato Juventus: rischiano di saltare due attaccanti

Per ottenere uno sconto sull’acquisto di Rasmus Hojlund, il Manchester United potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mason Greenwood, attaccante che in Italia piace anche a Roma e Juventus.

Classe 2001, legato allo United da altri due anni di contratto, Mason Greenwood nasce come esterno offensivo, ma può giocare anche al centro. È finito ai margini del progetto tecnico dei Red Devils, ma potrebbe rilanciarsi in Italia. La Juventus lo aveva messo nel mirino, ma ora rischia di veder sfumare sia lui che Hojlund il cui destino sembra essere indirizzato verso la Premier League.