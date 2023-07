Lukaku-Juventus, ‘verdetto’ unanime: “I brividi al solo pensiero”

Le nuove voci su Romelu Lukaku non sono affatto passate inosservate. C’è chi dice no: le ultimissime

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. L’attaccante belga sembrava ad un passo dal vestire nuovamente la maglia dell’Inter. In realtà, come anticipato da calciomercato.it, la prima offerta avanzata dai nerazzurri per l’acquisto a titolo definitivo del bomber belga è stata rispedita al mittente dal Chelsea.

I ‘Blues’ hanno giudicati insufficienti i 30 milioni di euro messi sul piatto dall’Inter, che el frattempo sta definendo l’operazione Onana con il Manchester United. Sondato anche da alcuni club arabi nelle scorse settimane, Lukaku era stato proposto anche alla Juventus. Il canale bianconero però non è ancora molto caldo per il centravanti belga: i bianconeri, infatti, in caso di addio di Vlahovic preferirebbero virare su un calciatore come David. Dal canto suo Lukaku continua ad aspettare l’Inter, spingendo per ritornare nella sponda nerazzurra del Naviglio.

I tifosi della Juventus non vogliono Lukaku: ‘plebiscito’ social

Sempre molto attenti alle indiscrezioni di mercato, i tifosi delle varie squadre stanno seguendo con diversi umori le ultime voci su Lukaku. In particolare i supporters della Juventus hanno bocciato il possibile affare con l’attaccante del Chelsea, auspicandosi l’acquisto di un altro tipo di attaccante in caso di addio a Vlahovic.

Ad un passo dalla Juventus nell’estate in cui Dybala avrebbe dovuto sposare la causa del Manchester United, Lukaku dunque non accende particolarmente le fantasie dei tifosi della Juventus. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Ho i brividi solo ad immaginarlo con la nostra maglia 🤮🤮#Lukaku — Adi ⚪⚫ (@ador05) July 8, 2023

Lukaku non deve avvicinarsi alla Continassa — Anthony 🇺🇲 (@JoyaWinchester_) July 8, 2023

Per quanto lo odio, forse in questa squadra Lukaku ci starebbe mille volte meglio di Dusan — Filippo🌆 (@_filippobonato_) July 8, 2023

tutto tranne lukaku vi prego — Samu🥶 (@samu_goria) July 8, 2023

Non ci provate neanche#Lukaku — Luigi il pugilista (@IlPugilista) July 8, 2023

Chi vuole #Vlahovic out per prendere un altro attaccante a sorpresa (perché non sa come riesce) non capisce proprio di calcio. Se poi qualcuno spera anche di dar via il serbo per #Lukaku siamo alla frutta. Abbiamo dato via #Dybala ed ora lo rimpiangiamo. #Juve — biava_filippo (@filippo_biava) July 8, 2023