Finanziamento choc per Mbappé: oltre 300 milioni dalla banca

L’attaccante francese potrebbe lasciare il Paris Saint Germain qualora decidesse di non prolungare

Sta per scadere il tempo concesso dal presidente Al-Khelaifi a Kylian Mbappé. Se la stella del Paris Saint Germain non si deciderà a siglare un nuovo contratto nel giro di poche settimane, ecco che inevitabilmente si arriverà ad un divorzio immediato tra club e calciatore.

Dopo essere rimasto la scorsa estate firmando in extremis il biennale con i parigini, facendo saltare la trattativa ben avviata con il Real Madrid a costo zero, Mbappé si appresta ad entrare ancora una volta nell’ultimo anno di contratto con il Psg. Se la scorsa estate la proprietà aveva ceduto alle maxi richieste espresse dal ragazzo per trattenerlo ad ogni costo nella stagione dell’atteso Mondiale in Qatar, quest’anno la politica societaria seguirà un’altra strategia.

Come annunciato dal presidente Al-Khelaifi a margine della presentazione di Luis Enrique come nuovo allenatore dei francesi, stavolta il Paris non consentirà “che il miglior giocatore del mondo vada via a parametro zero”. Ragion per cui, qualora Mbappé – come già anticipato al club tramite una lettera – dovesse rifiutare l’attivazione del rinnovo automatico al 2025, verrà subito messo sul mercato alla ricerca di un’offerta congrua al suo valore da reinvestire su altri obiettivi. Da non sottovalutare, ad esempio, il nome di Dusan Vlahovic, già accostato a più riprese ai parigini. A quel punto, ancora una volta, il Real Madrid potrebbe entrare in scena.

Calciomercato Real Madrid, finanziamento da 300 milioni per Mbappé

Non è un mistero che sia Florentino Perez che lo stesso Mbappé vorrebbero prima o poi ritrovarsi sotto i colori del Real Madrid.

Per questa ragione, secondo quanto riportato in Spagna da ‘Ok Diario’, il club ‘blanco’ avrebbe pensato di rivolgersi alla banca Santander per ottenere un maxi finanziamento da oltre 300 milioni di euro per l’affare Mbappé. Calcolando i circa 200 milioni chiesti dal Psg per lasciare andare il suo talento più rappresentativo e i 120 tra ingaggio, bonus e commissioni, la cifra finale potrebbe raggiungere una quota spropositata. Così, per cercare di rendere meno impattante un colpo di questo calibro, il Real Madrid potrebbe affidarsi ad una linea di credito che consentirebbe al club di rifinanziare col tempo l’approdo del francese nella capitale.