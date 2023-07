“Non lo consentiremo”: bomba sul futuro di Mbappé

È stato delineato il futuro di Kylian Mbappé: ne ha parlato direttamente Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain

Legato al Paris Saint-Germain da un altro anno di contratto, il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere lontano dalla capitale transalpina. Ne ha parlato Nasser Al-Khelaifi in conferenza stampa.

Kylian Mbappé è ufficialmente sul mercato: una mossa annunciata dal presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Luis Eneique come nuovo allenatore della compagine parigina. Impossibile non parlare anche dell’attaccante ex Monaco, il cui contratto scadrà tra un anno dopo l’ultimo prolungamento dello scorso anno.

In questi mesi si è più volte parlato di un possibile divorzio tra le parti: una cessione che avverrà tra questa sessione di mercato o alla prossima. L’intenzione del Paris Saint-Germain, infatti, è quella di evitare di perdere a parametro zero l’attaccante pagato ben 180 milioni di euro cinque anni fa, quando fu prelevato a titolo definitivo dal Monaco. E anche se un anno fa fu ad un passo dal vestire la maglia del Real Madrid, il matrimonio è andato avanti, almeno fino ad oggi.

Calciomercato Paris Saint-Germain: Mbappé è in vendita

“La nostra posizione è chiara, se vuole rimanere deve firmare il rinnovo di contratto” ha spiegato Al-Khelaifi in conferenza stampa, ribadendo la posizione della società. L’attaccante ha più volte ribadito più volte di non voler prolungare l’accordo col Paris Saint-Germain.

Al-Khelaifi ha sottolineato che il Paris Saint-Germain non consentirà “che il miglior giocatore del mondo vada via a parametro zero. Aveva detto che non avrebbe lasciato Parigi gratuitamente, non è colpa mia se ha cambiato idea”. Tradotto, Kylian Mbappé è sul mercato: il Paris Saint-Germain attenderà l’offerta giusta per cederlo ed evitare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi dato che il giocatore non vuole esercitare l’opzione a suo favore per il prolungamento fino al 2025.