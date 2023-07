Fantacalcio, da Loftus-Cheek ad Aouar e Bakker: quanti crediti spendere all’asta

Il calciomercato entra nel vivo, scopri i consigli di Fantacalcio sui nuovi arrivati: da Loftus-Cheek ad Aouar e Bakker

La prima decade di luglio sta per concludersi e con lei sono stati completati i primi colpi di calciomercato ufficiali. Il Milan, dopo la cessione di Tonali ha puntato su Ruben Loftus-Cheek, mentre la Roma si è rinforzata con l’arrivo a parametro zero di Aouar. Da non sottovalutare anche il primo colpo dell’Atalanta, che ha ufficializzato l’acquisto di Bakker.

Come ogni nuovo arrivo in Serie A, anche gli amanti del Fantacalcio aprono bene gli occhi ed iniziano a ricercare il maggior numero di informazioni per capire come muoversi al meglio durante l’asta. Arrivare impreparati potrebbe costare carissimo, specie per coloro inizieranno la propria lega prima dell’inizio del prossimo campionato.

Lo scorso anno, ad esempio, osservare i ritiri fu fondamentale per capire di che pasta era fatto Khvicha Kvaratskhelia, riuscendo a portarselo a casa a cifre anche più contenute. Diverso per coloro che hanno svolto l’asta dopo le prime giornate, quando il georgiano aveva già segnato a Verona e Monza.

Fantacalcio, da Loftus-Cheek ad Aouar e Bakker: come muoversi all’asta

Dopo un focus su Marcus Thuram, anche lui ufficializzato dall’Inter negli scorsi giorni, abbiamo deciso di concentrarci su altri tre affari, quelli appunto di Loftus-Cheek, Aouar e Bakker. I primi due agiranno da centrocampisti, mentre il terzo della lista sarà un difensore a tutta fascia in pieno stile Atalanta di Gasperini.

Arrivato a parametro zero dopo un’ultima esperienza al Chelsea, Loftus-Cheek approda al Milan per fare il titolare. La più grande incertezza intorno al suo nome è legata al modulo che deciderà di utilizzare Stefano Pioli. Nel caso di 4-2-3-1 sarà uno dei due centrocampisti davanti alla difesa e questo lo allontanerebbe non poco dalla porta avversaria, riducendo drasticamente il potenziale di bonus.

Già nell’ultima stagione, in 25 presenze di cui 19 da titolare, ha collezionato 0 reti e solamente 1 assist, ricoprendo principalmente il lato destro del campo, superando rarissimamente la trequarti. In caso di 4-3-3, invece, prenderebbe il posto della mezz’ala, con compiti sì difensivi, ma anche di inserimento, potendo così favorire potenziali +3 nelle vostre giornate.

Al momento, dunque, lo valutiamo come un centrocampista (C al Mantra e possibile M), con una bassa propensione al gol. Il precampionato sarà fondamentale per capire dove giocherà e regolarsi così sulla spesa massima. In caso di 4-2-3-1 in una lega a 10 partecipanti con modificatore non ci spingeremmo oltre l’1-2% del budget. In caso di 4-3-3 si potrà puntare anche al 3-4% massimo.

Quanto spendere per Aouar

Genera un maggiore appeal il nome di Houssem Aouar, merito del suo passato importante al Lione. Sono 48 i gol in carriera in 260 presenze per il franco-algerino, arrivato per fare da centrocampista interno del possibile 3-4-2-1 di Mourinho. Si giocherà il posto con Cristante, specie inizialmente, e servirà la sua versione migliore per far svoltare la Roma.

Nella sua ultima stagione in Francia ha ottenuto uno score di appena 16 presenze di cui solo 6 da titolare con 1 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo. Anche nel suo caso ci aspettiamo un C come ruolo al Mantra con l’aggiunta della M proprio come con Cristante.

Come per Loftus-Cheek ci andremmo cauti con la spesa, molto dipenderà anche dal pre campionato, dalle sue condizioni fisiche e da come si ambienterà nella squadra. All’asta non supereremmo il 2-3% del budget in una lega a 10 con modificatore difesa.

L’incognita Bakker

La definizione di incognita si spiega subito: è un nuovo arrivato in casa Atalanta. Nelle ultime stagioni abbiamo imparato come, alla corte di Gasperini, si può esplodere in positivo o non vedere più il campo. Casi lampanti quelli di Lookman e Hojlund nella prima circostanza o di Soppy nella seconda.

Mitchel Bakker, 20enne giunto dal Bayer Leverkusen dovrà dimostrare di meritarsi la titolarità sulla fascia sinistra della Dea. Arrivato per alternarsi con Maehle, il calciomercato sarà cruciale per comprendere quanto spendere per il nuovo innesto. Sarà infatti il futuro del sopracitato danese a decretarne o meno una più sicura o incerta titolarità.

Sono stati 3 i gol e 2 gli assist messi a referto nell’ultima stagione da Bakker, un calciatore che ispira più per potenziali bonus che costanza di rendimento in termini di voti per un eventuale modificatore. Come ruolo ci aspettiamo una D-E al Mantra, esattamente come Maehle.

Il costo sarà estremamente variabile, non solo dipenderà dal numero di partecipanti (a 6 c’è di meglio, a 10 già può essere più utile), ma anche dal regolamento (modificatore sì o no, lega Classic o Mantra). Al momento, in attesa di seguirlo nel pre-campionato, non ci sbilanceremmo oltre il 3% dei crediti da investire. Potrà diventare un potenziale crack del Fantacalcio, come un’enorme delusione, costantemente in panchina. La classica scommessa in casa Atalanta.