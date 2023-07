Milan, vice Giroud a sorpresa: la scelta rossonera che spiazza

Diverse operazioni che il Milan prova a portare avanti sul calciomercato, incluso il nome per il vice Giroud: pista inattesa

Milan molto attivo sul mercato in questi giorni, provando a concretizzare il grande ‘assist’ dato dalla enorme liquidità a disposizione dopo l’affare Tonali. Pulisic è in arrivo, sempre più vicino ai rossoneri anche Rejinders. Ma c’è anche l’attacco da considerare e sono diversi i nomi candidati al ruolo di vice Giroud.

Piace sempre molto Morata, così come Taremi, ma per entrambi ci sono non poche difficoltà. E allora, il Milan potrebbe buttarsi su una pista a sorpresa. Il giovane Emegha dello Sturm Graz, 20 anni appena compiuti, in possesso di dote tecniche e fisiche futuribili. Potrebbe rappresentare un ottimo investimento in prospettiva e secondo il ‘Corriere dello Sport’ i rossoneri potrebbero giocare d’anticipo per strapparlo alla numerosa concorrenza. La cifra presunta per l’affare è di 15 milioni di euro.