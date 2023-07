Colpo di scena in casa Juve: scelto l’attaccante

Attacco della Juventus sotto i riflettori nell’ultimo sondaggio proposto su Twitter dalla redazione di Calciomercato.it

La Juventus ha avviato una nuova era con Cristiano Giuntoli al comando delle operazioni. L’ex direttore del Napoli è quindi al lavoro per far cambiare marcia al progetto bianconero, che ha subito rallentamenti nelle ultime due stagioni.

Una rifondazione che parte anche dall’attacco dove si parla molto del futuro di Dusan Vlahovic, reduce da un’annata particolare e condizionata dai problemi fisici e da un rendimento personale e di squadra ben al di sotto delle altissime aspettative che vigevano nei suoi confronti.

Il centravanti serbo ha infatti chiuso con appena 14 gol complessivi, troppo pochi in relazione a quanto speso per il suo cartellino nell’inverno 2022 dalla Juventus che puntava fortemente su di lui. Ora servirà un cambio di rotta alla corte di Allegri per Vlahovic, divenuto anche uomo mercato per il futuro.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno scelto: Vlahovic uomo giusto per l’attacco

A partire dalla rifondazione juventina e dal destino di Vlahovic la redazione di Calciomercato.it ha formulato un nuovo sondaggio sulla pagina Twitter chiedendo quale sarebbe il nome migliore per i bianconeri tra una lista di quattro calciatori.

Nessuna rivoluzione offensiva in casa Juventus per i tifosi che hanno votato, e che in maniera schiacciante hanno preferito col 51,8% dei voti proprio la conferma in attacco di Dusan Vlahovic, che avrebbe così ancora una possibilità alla corte di Massimiliano Allegri.

Più distanti le altre soluzioni con il 19,2% di Hojlund dell’Atalanta, che piace molto al Manchester United, mentre chiudono a pari merito i profili di Jonathan David, bomber del Lille che ha fatto molto bene quest’anno, e Romelu Lukaku tornato dall’Inter al Chelsea in attesa di una nuova sistemazione. Il belga però dal canto suo vorrebbe rientrare ancora a Milano.

Ecco l’esito del sondaggio Twitter di Calciomercato.it: