Da Origi a Rebic: per il Milan vendere è un problema

I rossoneri hanno diversi calciatori in esubero, ma si fatica terribilmente a cederli: il punto della situazione a due giorni dall’inizio del ritiro

Dopo la cessione di Sandro Tonali, il calciomercato del Milan ha iniziato a prendere forma. In pochi giorni così sono stati ufficializzati Sportiello, Loftus-Cheek e Romero. Ora sarà il turno di Christian Pulisic e poi di Reijnders: per il primo l’affare è chiuso, per il secondo si lavora per farlo il prima possibile.

Se il mercato in entrata prosegue senza sosta, lo stesso non si può dire per quello in uscita, dove si sta faticando terribilmente a cedere. I giocatori in esubero sono davvero tanti, ma praticamente tutti si ritroveranno a Milan fra due giorni. Il ritiro dei rossoneri scatterà lunedì e Stefano Pioli riabbraccerà, anche Divock Origi e Ante Rebic.

I due attaccanti sono in cima alla lista dei partenti, ma entrambi sono poco propensi a lasciare il calcio che conta, trasferendosi in Arabia Saudita o in Turchia, dove ci sono diverse squadre interessate. C’è da sottolineare, inoltre, che il calciatore belga, in questo momento, è più propenso a rimanere al Milan, per riscattare una stagione davvero disastrosa. Ma un’offerta dalla Premier League, dove è ancora stimato, potrebbe fargli cambiare idea. Il croato, invece, è consapevole del fatto che la sua avventura in rossonera è ormai terminata ed è in attesa della squadra giusta.

Calciomercato Milan, da Messias a Ballo-Toure: addii sicuri

I primi a fare le valigie saranno, verosimilmente, Junior Messias e Ballo-Toure. Il brasiliano piace in Italia: il Genoa è alla ricerca di rinforzi dopo la promozione in Serie A e pensa all’ex Crotone, ma ad oggi chi è davvero pronto a mettere le sull’esterno è il Torino.

Messias interessa a Juric e chissà che non possa diventare pedina di scambio, da parte del Milan, per arrivare a Singo. Come scritto su Calciomercato.it, l’esterno è nel mirino dei rossoneri, oltre che di Inter e Juve. Il terzino mancino ha voglia di giocare di più e sta valutando le possibili offerte. In Inghilterra si è mosso il Fulham e in Italia è spuntato un interesse da parte del Bologna. Attenzione, però, alla pista turca e a quella francese.

Addio possibile anche per Matteo Gabbia, seguito da Frosinone e Salernitana. Il centrale è ormai la quinta scelta di Stefano Pioli e nei giorni scorsi il suo agente è stato a Casa Milan per fare il punto della situazione sul suo futuro.

C’è, poi, da fare i conti con Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Stefano Pioli li ha bocciati, ma il Milan non può certo svenderli. Per il belga serve un’offerta da almeno 28 milioni di euro, per il francese, invece, di una decina. Chi non resterà sicuramente a Milanello, infine, è Vasquez. La sua cessione è, infatti, utile per tesserare un nuovo extracomunitario.