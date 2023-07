L’agente del difensore a Casa Milan: possibile addio | VIDEO CM.IT

Incontro a Casa Milan tra l’agente di Matteo Gabbia e la dirigenza rossonera

Nel tardo pomeriggio di oggi – come testimoniano le immagini di Calciomercato.it – Tullio Tinti è stato nella sede del club rossonero.

Inevitabile parlare di Matteo Gabbia. Il centrale italiano, che dopo un buon inizio è finito sempre più ai margini del progetto rossonero. L’esplosione di Thiaw ha portato il giocatore a scivolare sempre più indietro nelle gerarchie, diventando di fatto la quinta scelta. Pioli, infatti, nel finale di stagione gli ha preferito anche Kalulu, Tomori e Kjaer.

Gabbia ha voglia di giocare e un addio in estate non è da escludere, anche se per il Milan non sarà facile privarsene. Il difensore, infatti, è cresciuto nelle giovanili dei rossoneri ed è fondamentale per le liste. Il Diavolo ad oggi ha in squadra, dei giocatori cresciuti in Primavera, solamente Davide Calabria e Tommaso Pobega, oltre che Lorenzo Colombo, che potrebbe rimanere come terza punta.

Calciomercato Milan, giovani nel mirino: Scalvini piace a tutti

Non è da escludere che oltre il tema Gabbia, sul tavolo delle trattative siano finiti altri calciatori.

Tinti è anche l’agente di Giorgio Scalvini. Il calciatore dell’Atalanta, che ha una valutazione importante sui 40 milioni, piace da tempo al Milan, così come a Napoli, Juventus e Inter. L’italiano potrebbe diventare un’idea solo qualora, i rossoneri dovessero cedere uno tra Kalulu e Tomori.